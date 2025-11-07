Қазақстан делегациясының АҚШ-қа сапары барысында қандай келісімдер жасалды
АСТАНА.KAZINFORM - ҚР Президентінің АҚШ-қа сапары барысында «KAZAKH INVEST» Ұлттық компаниясы» АҚ қолдауымен АҚШ Сауда палатасында және Вашингтонда өткен «C5+1 онжылдығы» бизнес конференциясында шамамен 17,2 миллиард долларға бағаланған екіжақты 30 құжатқа қол қойылды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Groq, Inc. арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға Премьер-Министрдің орынбасары әрі Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев пен Groq компаниясының бас директоры және негізін қалаушы Джонатан Росс қол қойды.
DDH (North America) Inc. (GDA Group құрамына кіреді) президенті арасындағы өзара түсіністік туралы меморандумға Анкит Джоши мен Alatau City Bank акционері, инвестор Вячеслав Ким арасында 300 миллион долларлық келісімге қол жеткізілді.
Air Astana мен Boeing әуе компаниясының ұзақ қашықтыққа ұшатын әуе кемелері паркін 18 Boeing 787-9 ұшағымен жаңарту және кеңейту туралы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Құжатқа «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма төрағасы Нұрлан Жакупов пен Boeing компаниясының сату жөніндегі вице-президенті Пол Риги қол қойды.
Сондай-ақ, «Тау-Кен Самұрық» мұнай-газ компаниясының бас директоры Нариман Әбсәметов пен Cove Capital – Cove Kaz Capital Group LLC инвестициялық компаниясының басқарушы серіктесі Пини Альтхаус арасында Қарағанды облысындағы Солтүстік Қатпар және Жоғарғы Қайрақты вольфрам кен орындарын бірлесіп игеру туралы келісімге қол қойылды. Жобаға салынған инвестиция шамамен 1,1 миллиард долларды құрайды.
Freedom Holding Corp. бас директоры Тимур Турлов пен NVIDIA компаниясының жаһандық жасанды интеллект бастамалары жөніндегі вице-президенті Калиста Редмонд арасында шамамен 2 миллиард долларға ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Білім беру және ғылым саласындағы Қазақстанның халықаралық ынтымақтастығын кеңейтуге арналған жеке құжаттар жиынтығына қол қойылды. Аризона мемлекеттік университетімен, Колорадо тау-кен мектебімен, Coursera, OpenAI, Freedom Group Inc. және басқа серіктестермен жалпы сомасы шамамен 50 миллион доллар болатын құжаттарға қол қойылды.
1Thirty Holding (AsiaColor) және BCIU арасында АҚШ-та тігінен интеграцияланған химиялық кешен құру жобасын жүзеге асыру туралы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Инвестиция көлемі шамамен 130 миллион долларды құрайды.
ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Beeline Kazakhstan арасында Starlink компаниясының Direct to Cell технологиясын енгізу туралы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды, бұл абоненттерге қосымша құрылғыларды қажет етпей шалғай аудандарда байланыста болуға мүмкіндік береді. Бұл цифрлық инфрақұрылымды дамытуда және бүкіл Қазақстан бойынша байланыстың қолжетімділігін қамтамасыз етуде маңызды қадам болады.
Қол қойылған құжаттар Қазақстан мен АҚШ арасындағы жоғары деңгейлі сенім деңгейін көрсетеді және серіктестіктің инвестициялық, инновациялық және технологиялық ынтымақтастықты дамытуға стратегиялық бағытын растайды. Бұған дейін ҚР Индустрия және құрылыс министрлігі, «Бәйтерек» ұлттық басқару холдингі» АҚ, «АгромашХолдинг KZ» АҚ, «Евразия Группасы» AG және John Deere компаниялары арасында 2,5 миллиард долларлық өнеркәсіптік ынтымақтастықты құру және дамыту туралы стратегиялық келісімге қол қойылғаны туралы хабарланған болатын. Бұл келісім Қостанай мен Түркістандағы AgromashHolding KZ компанияларында кемінде 3000 John Deere ауылшаруашылық техникасын өндіруді, үш қызмет көрсету орталығын салуды, персоналды оқыту жүйесін дамытуды және Қазақстан Республикасын John Deere компаниясының ТМД елдеріне ауылшаруашылық техникасына қосалқы бөлшектерді жеткізу бойынша аймақтық хабы ретінде тануды көздейді.
Айта кетейік, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен келіссөз жүргізді.