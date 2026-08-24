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    Қазақстан дзюдодан аралас командалық сында әлем чемпионы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасы дзюдодан Эквадорда өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының аралас-командалық жарысында жеңімпаз атанып, тарихи нәтижеге қол жеткізді. Бұл туралы Қазақстан дзюдо федерациясының баспасөз қызметі хабарлады.

    Қазақстан дзюдодан аралас командалық сында әлем чемпионы атанды
    Фото: Қазақстан дзюдо федерациясы

    Финалда Қазақстан құрамасы Бразилияның спортшылармен кездесті. Негізгі белдесулер 3:3 есебімен тең аяқталған соң, жеңімпазды анықтау үшін қосымша белдесудің жеребесі тартылды. Жеребе бойынша -48 кг салмақ дәрежесі түсіп, шешуші кездесуде Иянат Жұбатқан Қазақстанға чемпиондық атақты сыйлады.

    Финалда Қазақстан сапында Расулхан Ғабит (-60 кг), Інжу Жұмажан (-63 кг), Бекали Еркен (-81 кг), Тоғжан Төлебай (+63 кг), Әділжан Жаудинов (+81 кг) және Иянат Жұбатқан (-48 кг) күресті.

    Қазақстан құрамасы жарыс жолын Болгарияны 4:1 есебімен жеңуден бастады. Ширек финалда Жапония құрамасын 4:2 есебімен, ал жартылай финалда Өзбекстан спортшыларын 4:2 есебімен жеңді.

    Бұл — Қазақстан дзюдосы тарихындағы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының аралас командалық сынында қол жеткізілген алғашқы чемпиондық атақ.

    Айта кетейік, Фатима Сұпығалиева Қазақстан тарихында дзюдодан қыздар арасында тұңғыш әлем чемпионы атанды.

    жасөспірім Дзюдо әлем чемпионаты Спорт Эквадор
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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