Қазақстан энергетикасы талапқа сай әрекет етті – блэкаут салдарын жою жөніндегі маман
АСТАНА.KAZINFORM - 14 тамыз күнгі Орталық Азия электр желісіндегі технологиялық үзіліс Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік Қазақстанда электр қуатының апатты үзілуіне себеп болды және елдің оңтүстік аймағындағы тұтынушылардың айтарлықтай бөлігін жарықтан ажыратты. Бұл туралы энергетика маманы Жақып Хайрушев толығырақ айтып берді, деп хабарлайды агенттік тілшісі.
Жақып Хайрушевтің айтуынша, технологиялық үзіліс 14 тамыз күні шамамен сағат 14:37 кезінде және Орталық Азия электр желісіндегі апаттық ақаумен байланысты болды.
— Бүгін, сағат 14:30 шамасында технологиялық үзіліс болып, Орталық Азия электр желісіндегі апаттық жағдайға әкеп соққанын бәріміз естідік. Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік Қазақстан 500 киловольттық электр беру желісінде қуат көзі күрт өсті, -деп түсіндірді энергетика сарапшысы Kazinform тілшісіне.
Нәтижесінде Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік Қазақстан электр беру желісінде электр қуаты өшіп, оңтүстік аймақтағы тұтынушылардың едәуір бөлігі электр қуатынсыз қалды.
-Ағадыр-Үлкен, Ақтоғай-Ағадыр, Семей-Ақтоғай және 220 киловольтты L201 және L230 айналма желілері ажырады, - деп хабарлады Жақып Хайрушев.
Сарапшының айтуынша, электр қуатының жалпы шектеуі 1000 МВт-тан асты. Ең жоғары шектеулер елдің бірнеше аймағына әсер етті. Алматы мен Алматы облысында электр қуатының өшуі шамамен 300 МВт құрағанын атап өтті. Жамбыл облысында – 142 МВт, Түркістан облысында – 289 МВт, Қызылорда облысында – 17 МВт, Жетісу облысында – 180 МВт, Ұлытау облысында – 43 МВт және Қарағанды облысында – 143 МВт.
Энергетика саласының сарапшысы бұл көрсеткіштер әлі де қайта қаралуы мүмкін екенін атап өтті.
-Шектеулер көлемі айтарлықтай болды – шамамен 1000 МВт. Тіпті 1000 МВт-тан асады дер едім. Оның ішінде Алматы қалалары мен Алматы облысында шамамен 300 МВт, Жамбыл облысында 142 МВт, Түркістан облысында 289 МВт, Қызылорда облысында 17 МВт, Жетісу облысында 180 МВт, Ұлытау облысында 43 МВт және Қарағанды облысында 143 МВт, - деді ол.
Электр қуаты үш сағатқа жуық уақыт ішінде қалпына келтірілді.
-Жүйелік оператор «KEGOC» АҚ осы тұтынушыларды электр қуатымен қамтамасыз ету үшін жедел шаралар қабылдады, - деп атап өтті Жақып Хайрушев.
Ол оқиғаны объективті бағалау үшін арнайы құрылған комиссияның қорытындысын күту қажет екенін атап өтті.
-Объективті және жан-жақты тергеу мақсатында біз дереу құрылған комиссияның нәтижесін күтуіміз керек. Сондықтан, осы жұмыс нәтижесі бойынша қызметкерлердің бұзушылықтар орын алған кездегі әрекеттері, сондай-ақ олардың алдын алу әрекеттері бағаланады, - деді энергетика маманы.
Оның айтуынша, шектеулер сағат 17:00-ге дейін толығымен алынып тасталды. Осылайша, төтенше жағдай шамамен екі жарым сағатқа созылды - сағат 14:37-ден 17:00-ге дейін.
-Халыққа келетін болсақ, әрине, олар наразылық білдірді, бірақ таңғы сағат 5:00-де шектеулерді толығымен алып тастау туралы бұйрық берілді, - деді маман.
Жақып Хайрушев сонымен қатар энергетиктер мен автоматты қорғаныс жүйелерінің жұмысын жоғары бағалады.
-Біздің энергетикалық жүйеміз жоспар бойынша жұмыс істеді. Барлық апаттық автоматты қорғаныс жүйелері қалыпты жұмыс істеді, ал біздің энергетиктеріміз мақтауға лайық, - деп түйіндеді ол.
14 тамызда Қазақстанның Бірыңғай электр энергетикалық жүйесінде технологиялық ақау болып, кейбір тұтынушылар электр қуатымен жабдықтауда шектеулерге тап болды.
Бұған дейін Алматы әкімдігі электр қуатының өшуіне байланысты мегаполистегі жағдайға түсінік берген болатын. Нәтижесінде қалада бағдаршамдар мен метро жұмысын тоқтатты.
Энергетика министрлігі Алматы мен Қазақстанның басқа да аймақтарындағы электр қуатының өшуін түсіндірді.
Сонымен қатар, агенттік электр қуатының жаппай өшуіне Нұрек су электр станциясындағы апат себеп болды деген ақпаратты жоққа шығарды.
Энергетика министрлігі азаматтар мен БАҚ-ты тиісті мекемелердің ресми мәлімдемелеріне сүйенуге және қауесеттер мен расталмаған ақпаратты таратпауға шақырды.
Тәжікстан мен Қырғызстан аудандары жаппай электр қуатынсыз қалды.
Сурхандарияда және басқа да бірқатар аймақтар электр қуатынан ажырады.