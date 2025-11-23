Қазақстан халықаралық аренада жоғары бағаланып отыр — Ван Дэлу
АСТАНА. KAZINFORM — CMG Еуразиялық бюросының бас редакция меңгерушісі Ван Дэлу Қазақстанды жоғары бағалады.
Оның айтуынша, Қазақстан қазіргі таңда аймақтағы жетекші позицияда және елдің халықаралық жетістіктері айқын байқалады.
— Біздің конкурсымыздың табыстары Қазақстандағы Жоғарғы деңгейдегі қолдаусыз мүмкін болмас еді. Ерлан Қариннің жеке қолдауы біздің жұмысымызға айтарлықтай ықпал етті. Бүгінгі жетістіктеріміз де осының дәлелі, — деді ОКҚ алаңында Ван Дэлу.
Ол Қазақстанның дамуы мен геосаяси рөлін ерекше атап өтті.
— Бүгінгі таңда Қазақстан Орталық Азия + 1 шеңберінде тұрақты әрі дамыған ел ретінде көрінеді. Бұл аймақтың геополитикалық жетілуінің айқын көрінісі. Елге көптеген турист келеді. Астана тамаша салынған қала, ол жеке мен үшін кәсіби және жеке дамуға серпін беретін жер ретінде әсер етті. Қазақстанды мен өзімнің кіші отаным ретінде бағалаймын, — деді CMG Еуразиялық бюросының бас редакция меңгерушісі.
Ван Дэлу Қазақстанның тарихи рөлін де атап өтті.
— Қазақ елі Ұлы Жібек жолының қалыптасуына айтарлықтай үлес қосқанын жоққа шығара алмаймыз. Қазір Қазақстан жаңа логистикалық көлік дәліздерін дамытып, батыс, шығыс, солтүстік және оңтүстікті қосып, аймақтық транзиттік инфрақұрылымды кеңейтіп келеді. Елдің маңызды стратегиялық жетістіктерінің бірі, — деді спикер.
Айта кетейік, Silk Way Star жобасы келесі жылы Қытайда өтетін болды.