    20:45, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан хоккей құрамасының әлем чемпионатындағы ойын кестесі жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM - Халықаралық хоккей федерациясы бірінші дивизионның А тобындағы ойын кестесін жариялады. 

    Қазақстан хоккей құрамасының әлем чемпионатындағы ойын кестесі жарияланды
    Фото: icehockey.kz

    Бұл турнир 2016 жылдың 2-8 мамыр аралығында Польшаның Сосновец қаласында өтеді. Онда Қазақстан, Франция, Польша, Украина, Жапония және Литва құрамалары сынға түседі.

    Отандастарымыз биыл Швеция мен Данияда өткен әлем чемпионатында В тобында соңғы орынды місе тұтып, элиталық дивизионнан түсіп қалды.

    Қазақстан құрамасының қатысуымен өтетін ойын кестесі:

    2 мамыр. 19:00. Литва - Қазақстан;

    3 мамыр. 15:30. Қазақстан - Жапония;

    5 мамыр. 22:30. Қазақстан - Польша;

    7 мамыр. 19:00. Украина - Қазақстан;

    8 мамыр. 15:30. Қазақстан - Франция.

    Әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы В тобында ойнап жатыр. 

    Алдымен Норвегияны (2:1) жеңіп, Германия (1:4), Мажарстан (2:4), Дания (1:5), Чехияға (1:8), АҚШ (1:6), Швейцария (1:4) құрамаларына есе жіберді.

    Айта кетсек, бұдан бұрын Қазақстан хоккей құрамасы екінші жыл қатарынан Азия чемпионы атанды.

