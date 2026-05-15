Қазақстан Иранға 30 вагон гуманитарлық көмек жөнелтті
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес, Қазақстандық Халықаралық даму агенттігі (KazAID) Сыртқы істер министрлігі, Төтенше жағдайлар министрлігі және Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, Иран Ислам Республикасына азық-түлік пен дәрі-дәрмек тиелген 30 вагон жөнелтілімін ұйымдастырды.
Гуманитарлық көмек Иран Қызыл Жарты Ай қоғамына тапсырылады.
Қазақстан халқының достас Иран халқына көрсеткен бұл көмегі екі ел арасындағы тату көршілік қарым-қатынас пен өзара қолдауды танытады.
