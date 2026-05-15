    Қазақстан Иранға 30 вагон гуманитарлық көмек жөнелтті


    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес, Қазақстандық Халықаралық даму агенттігі (KazAID) Сыртқы істер министрлігі, Төтенше жағдайлар министрлігі және Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, Иран Ислам Республикасына азық-түлік пен дәрі-дәрмек тиелген 30 вагон жөнелтілімін ұйымдастырды.

    Фото: «KazAID»


    Гуманитарлық көмек Иран Қызыл Жарты Ай қоғамына тапсырылады.

    Қазақстан халқының достас Иран халқына көрсеткен бұл көмегі екі ел арасындағы тату көршілік қарым-қатынас пен өзара қолдауды танытады.

    Ал Таяу Шығыс елдерінен қанша қазақстандық елге қайтарылғанын мына сілтемеден оқыңыз.

    Зарина Туғанбаева
