Қазақстан қалаларында нан бағасы қанша
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда сұранысқа ие және қолжетімді тағымның бірі – нан. Алайда нан бағасы өңірлерде әртүрлі. Біз бөлке мен тандыр нанның қай өңірде қымбат, қайсысында арзан екенін білдік, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Қазақстанның кейбір қаласында нан мен тандыр нан бағасы арасындағы айырмашылық төрт есеге жеткен. Нан бағасы Қызылорда мен Ақтөбе қаласында төмен. Мұнда бөлке бағасы кей жерлерде 90-110 теңге аралығында. Ал Павлодар, Өскемен, Семей қалаларында баға 220-260 теңгеге дейін жетеді.
Еліміз бойынша нан бағасы оңтүстік және батыс өңірлерінде төмен. Қызылордада сұрыпына қарай нан бағасы 90-120 теңгеге сатылып жатыр. Ал Ақтауда 105, Ақтөбеде 106-110, Түркістан мен Атырауда 110-120 теңге аралығында. Тараз тұтынушылары нанды 130-140 теңгеге сатып ала алады.
Ал еліміздің солтүстігі мен шығысындағы өңірлерде баға жоғары.
Алматыда нан бағасы 165 теңге болса, Қонаев пен Талдықорғанда 160 теңге, Астанада 170 теңге шамасында. Көкшетауда баға 200 теңге, Қостанайда 206 теңге, Семейде 218 теңге, Өскеменде 220 теңге. Еліміз бойынша ең жоғары баға Павлодар қаласында. Мұнда баға 230-260 теңге аралығында. Ал Қарағанды мен Жезқазғандағы баға 130 теңгеден басталып, сұрпы мен сапасына қарай 380 теңгеге дейін жетеді.
Тандыр нан бағасында да айырмашылық жоғары. Мәселен, Түркістан мен Ақтауда тандыр нанды 120 теңгеге, Қызылордада 150 теңгеге, Ақтөбеде 180-200 теңгеге сатып алуға болады. Ал Астанада тандыр нан бағасы шамамен 200 теңге, Алматыда 230 теңге, Павлодарда 220 теңге.
Тандыр нан бағасы Атырау қаласында 250-300 теңге, Талдықорғанда 160-320 теңге болса, Қарағанды мен Жезқазғанда 150-300 теңге аралығында. Петропавл мен Қостанайда баға – 324-360 теңге. Оралда баға айырмашылығы жоғары. 100 теңгеден басталып, 400 теңгеге жетеді. Семей мен Өскеменде тандыр нанды 280 теңгеге сатып алуға болады.
Сонымен нан, тандыр нан бағасы еліміздің оңтүстігі мен батысында арзан болса, шығыс пен солтүстікте баға жоғары. Соның ішінде тандыр нан бағасы көлемі мен құрамы, сату орнына қарай өзгеріп отырады.
Бұған дейін Қазақстан қалаларындағы тауық етінің бағасы туралы жазылды.