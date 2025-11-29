Қазақстан қалаларында соғым бағасы қанша теңге
АСТАНА. KAZINFORM – Күздік сойып алғандар енді соғымға дайындалып жатыр. Соғымға сиыр немесе жылқы етін алуды жоспарлап жүрген адамдар оның бағасы сұраныс пен малдың күйіне қарай әртүрлі екенін білуі тиіс. Сонымен бірге аяқтап немесе жіліктеп сатып алуға болады. Бұл туралы Kazinform агенттігінің тілшісі саралап көрді.
Түркістанда егер аяқтап немесе жіліктеп сатып алса, жылқы етінің келісі 2 400 – 2 800 теңге, ал сиыр еті шамамен 2 900 – 3 500 теңге болып тұр.
Атырау қаласында соғымға арналған жылқы етінің келісі 2 500 – 2 600 теңгеге сатылып жатыр. Қазіргі кезде жылқының орташа бағасы – 450 – 550 мың теңге. Ал сиыр етінің бағасы – 3 200 – 3 300 теңге. Ал соғымға деп сатып алсаңыз келісін 2 900 – 3 500 теңгеге есептеп береді. Сиырдың орташа бағасы – 350 мың теңге.
Семей қаласында жылқы етінің келісі – 2 600 — 3000 теңге. Соғымға жабағы таңдаса орташа бағасы – 250 – 320 мың теңге, ал бие шамамен 500 – 600 мың теңге болады. Сиыр етінің бағасы келісіне 3 000 – 3 300 теңге болып тұр. Ал салмағы 140 – 160 келі болатын баспақ етінің келісі 3 200 теңгеден (448 — 512 мың теңге) сатылып жатыр. Ал салмағы 170 – 200 келі болатын қашар етінің келісі 3 000 теңге (510 — 600 мың теңге) болып тұр. Салмағы 180 – 230 келі тартатын сиыр етінің келісі – 2 800 теңге (504-644 мың теңге).
Шымкентте егер шаруалардан жылқы етін сатып алса, келісі 2 650 теңгеге түседі. Жабағыны мұнда 270 мың теңгеге бағалап тұр. Ал егер аяқтап, жіліктен сатып алса, келісіне 2 700 теңге сұрайды. Сонымен бірге шаруалар етті тапсырыс берушінің үйіне дейін жеткізуге әзір. Өзге қалаларға да жібере алады. Ал базарда еттің келісі 3 700 теңге. Егер сүйегі азын әрі қазыны таңдаса келісі 4 800 теңгеге дейін жетеді. Шымкентте сиыр етінің бағасы шамамен 3 800 – 4 200 теңге. Базарда сиырдың сом етінің келісі – 6 500 теңге.
Оралда жылқы етінің бағасы келісіне – 2 700 теңге. Жабағыны мұнда шамамен 300 мың теңгеге сатып алуға болады. Бір аяғы орта есеппен 75 – 80 мың теңгеге шығады. Сиыр етінің келісі шамамен - 2 500 – 4 500 теңге. Мұнда да сиыр семіз болса, баға сәйкесінше жоғары. Батыс Қазақстан облысында бордақылау алаңындағы сиырды тірілей өлшеп, келісіне 1 700 – 1 800 теңге (шамамен 250 – 270 мың теңге) есептейді.
Алматыда жылқы етінің келісі – 2 700 — 3 500 теңге. Ал аяқтап, жіліктеп сатса келісі 3 200 теңге болып тұр. Мал базарда байтал, тай бағасы 450 мың теңгеден басталады. Жіліктеп сатып алса келісі – 2 900 теңге. Орта есеппен салмағы 25 – 30 келіге тартады. Егер қаласаңыз, салмағы 12 – 15 келі болатын жарты бөлігін де сатып алуға болады. Соғамға арналған қашар етінің келісі – 2 900 – 3 400 теңге. Ал сиыр етін 3 300 теңге деп бағалап отыр. Жіліктеп алған адамдар келісіне 3 500 теңге төлейді. Орташа салмағы 25 – 30 келіге шығады.
Қызылордада жылқы етінің келісі 2 800 теңге, ал сиыр етінің бағасы 2 900 теңге болып тұр. Егер соғымға деп сиырды түгел сатып алса, келісіне 2 500 теңге есептеледі. Сонымен бірге бұл өңірде де үйге жеткізу қызметі бар. Етті төртке бөліп, қапшыққа салып береді.
Тараз қаласында жылқы етінің келісі – 2 800 – 3 000 теңге. Соғымға деп жіліктеп, аяқтап алсаңыз да баға осы. Сиыр етінің бағасы орта есеппен келісіне 3 500 – 3 800 теңге. Базарда еттің келісі одан сәл жоғары. Жылқы етінің келісі – 3 500 теңге, сиыр етінің келісі – 3 700 – 4 000 теңге. Супермаркеттерде баға жоғары. Жылқы етінің келісі – 4 000 теңге, ал сиыр етінің келісі – 4 500 – 5 500 теңге. Мұнда да сом етінің бағасы жілікті бөлігіне қарағанда жоғары.
Астанада жылқы етінің бағасы – 2 800 – 3 000 теңге. Артқы аяғын шамамен 290 мың теңгеге сатып алуға болады. Ал соғымға арналған жылқының бағасы 450 мың теңгеден басталады. Егер жіліктеп алса, келісі 3 500 теңге. Сиыр етінің бағасы орта есеппен 3 000 – 3 600 теңге. 2-3 жасар қашарды 320 мың теңгеге сатады. Ал аяқтап сатып алса, етінің келісі 3 200 теңге.
Қостанайда жылқы етінің келісі – 2 800 – 3 200 теңге. Тайдың бағасы орта есеппен – 550 – 700 мың теңге. Аяқтап сатып алса келісін 2 800 теңгеге береді. Бір аяғы шамамен 170 – 180 мың теңгеге шығады. Сиыр етінің келісі – 3 100 – 3 400 теңге, екі жасар қашар бағасы 450 – 500 мың теңге. Ал соғымға арналған сиыр етінің бағасы орта есеппен – 620 мың теңге. Бір аяғы шамамен 160 мың теңгеге шығады.
Ақтауда жылқы етінің келісі 2 800 – 3 400 теңге, сиыр етін 3 800 теңгеге сатып алуға болады.
Көкшетауда жылқы етінің келісі 2 900 теңге. Биені мұнда 500 – 600 мың теңгеге сатып алуға болады. Егер бір аяғын алса, 125 – 150 мың теңгеге шығады. Сиыр етінің бағасы 3 000 теңгеден басталады. Егер аяқтап, жіліктеп алса келісіне 2 200 – 2 900 теңге есептеледі.
Өскеменде соғымға арналған жылқы етінің келісі – 2 900 – 4 000 теңге. Ал жабағының бағасы – 200 – 250 мың теңге. Мұнда сиыр еті – 3 200 – 3 800 теңге.
Павлодарда жылқы етін келісіне 3 000 – 3 200 теңгеге сатып алуға болады. Ал базардағы бағасы – 3 800 – 4 000 теңге. Сиыр етін 3 800 – 4 500 теңгеге бағалап тұр. Егер соғымға аяқтап, жіліктеп сатып алса 3 200 – 3 800 теңгеге есептейді. Қонаев тұрғындары жылқы етінің келісі 3 000 теңгеге, сиыр етінің келісін 3 200 – 3 500 теңгеге сатып алып жүр.
Ақтөбеде соғымға арналған жылқы етінің бағасы 3 200 теңге, ал сиыр етінің келісі 2 800 – 2 900 теңге.
Петропавлда жылқы етінің келісі 3 400 теңге деп бағаланды. Тайдың бір аяғын 150 мың теңгеге сатып алады. Ал сиыр етінің келісі 4 500 теңгеден басталып тұр. Жауырыны мен қабырғасын алса, келісіне 3 400 теңге болады. Ал егер шаруалардан тікелей сатып алса келісіне 2 200 теңге есептеледі.
Қарағанды мен Жезқазғанда жылқы етінің келісі 3 500 теңге, ал сиыр етінің келісі 2 800 теңге. Соғымды тірілей де сатып алуға болады. Ол кезде жабаға 200 – 300 мың теңге, тай шамамен 350 мың теңге, байтал 450 – 500 мың теңге, бие 550 – 700 мың теңге.
Талдықорғанда жылқы етінің келісі – 3 800 – 4 000 теңге. Тірілей алса, 600 мың теңгеге шығады. Тайды 530 мың теңгеге бағалап тұр. Бәрі де соғымға арналған малдың күйіне, салмағына байланысты. Сиыр етінің келісі шамамен 3 800 теңге, кей жерлерде 4 000 – 4 500 теңге. Егер тек сом етін сатып алса, келісіне 5 000 теңге есептеледі. Сиырды 600 мың, қашарды 500 мың теңгеге сатып аласыз.
