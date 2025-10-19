Қазақстан қалаларындағы автобус жолақысының құны қанша
Елімізде қоғамдық көлік жолақысы тұрақты. Қазіргі кезде өзге өңірлерге қарағанда Түркістан, Шымкент пен Ақтау қалаларында баға төмен деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Қоғамдық көлік жолақысының тарифін жергілікті әкімдік бекітеді. Тасымалдаушы кәсіпорын шығынының бір бөлігі субсидияланып, қолдау көрсетіліп отырады. Сондықтан кейбір өңірде жергілікті әкімдік бірқатар жеңілдік жасап, тегін жүретін санаттар қатарын анықтайды.
Еліміз бойынша Түркістан, Ақтау мен Шымкент қалаларында карта және онлайн төлесе, бір адамға – 70 теңге. Түркістанда жолақыны қолма-қол төлесе – 100 теңге, Ақтауда – 150 теңге. Бұл қалаларында оқушылар жолақының тең жартысын ғана төлейді.
Шымкент қаласында тариф 2016 жылдан бері көтерілмеді. Қазіргі кезде жолақыны 120 теңгеге өсіру үшін талқылау жүріп жатыр. Жергілікті әкімдік тариф көтерілсе де жеңілдік қолданып жүрген жолаушылар санатын сақтап қалмақ ниетте.
Талдықорған, Семей, Жезқазған, Атырау мен Ақтауда жолақы тарифі сәл жоғары. Онлайн төлесе – 80 теңге. Ал қолма-қол төлесе Талдықорғанда – 120 теңге, Ақтөбеде – 150 теңге, Семей қаласында – 140 теңге. Оқушылар карта арқылы жолақысының тең жартысын төлесе, қолма-қол және онлайн 80 теңге береді.
Ақтөбеде жеңілдік санатына жататын жолаушылар тегін жүреді, ал Атырауда жолақысының 50%-ын төлейді. Бір артықшылығы мұнда мектеп оқушыларына сабақ басталғанда олардың тегін жүруіне мүмкіндік жасалған. Ал студенттер маршрутта күніне екі рет тегін қатынайды. Яғни сабаққа тегін барып-келуіне болады.
Жезқазғанда көпбалалы отбасы балалары қоғамдық көлікте тегін жүреді. Қызылордада жолаушылар тасымалдаушы компанияның субсидия алатын маршрутына ересектер 85 теңге, балалар 40 теңге төлейді. Ал жеке маршруттарда жолақы – 100 теңге.
Өскеменде картамен есеп айырысса 90 теңге, қолма-қол 130 теңге деп бекітті. Ал балалар қоғамдық көлікте тегін жүреді.
Еліміз бойынша көп қалада жолақы – 100 теңге. Орал, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Көкшетау мен Тараздағы тариф осы.
Оралда қолма-қол төлесе, билет құны – 200 теңге. Оқушылар мен жеңілдік санатына кіретін адамдар автобуста жолақыға 50 теңге төлейді.
Таразда жолақы тарифі биыл өзгерді. Мұнда қолма-қол ересектерге 130 теңге, оқушыларға 65 теңге. Ал карта арқылы төлесе – 50 теңге.
Көкшетауда оқушылар жолақысына 40 теңге төлейді. Оқушыларға қолма-қол – 70 теңге, ересектерге – 150 теңге. Зейнеткерлер арнайы көлік картасын қолданса тегін жүре алады.
Қостанайда тариф сәл жоғары. Ересектер қоғамдық көлікте қолма-қол есеп айырысса 170 теңге төлейді. Ал зейнеткерлер 90 теңге, 7 жастан асқан балаларға – 50 теңге (қолма-қол ересектерге – 160 теңге, балаларға – 75 теңге). 7 жасқа толмаған балалар мен жеңілдік санатына кіретін адамдар тегін қатынайды.
Петропавлда ересектер 170 теңге, ал балалар 85 теңге төлейді. Бұл үшін жүргізушіге ақша береді, ал жүргізуші билет рәсімдейді. Балалар карта арқылы 50 теңге төлеуге міндетті.
Павлодарда ересектер қолма-қол 200 теңге төлейді. Қостанайлық зейнеткерлерге жеңілдік қарастырылған. Мұнда оқушылар қоғамдық көлікте тегін жүру құқығына ие.
Астанада ересектер жолақысына 110 теңге төлейді. Жеңілдік санатына кіретін жолаушылар мен 7 жасқа толмаған балалар, сонымен бірге мектеп оқушылары мен колледж білім алушылары тегін қатынайды. Оқушылар мен колледж білім алушылары қоғамдық көлік картасын өзімен бірге алып жүруі тиіс. Сонымен бірге қалада акция ұйымдастырылып тұрады. Кейбір мереке күндері қоғамдық көлік тегін қызмет көрсетеді. Жергілікті әкімдік алдын ала хабарлама таратады.
Еліміз бойынша Алматы, Қарағанды мен Қонаев қалаларында жолақы тарифі жоғары. Карта арқылы – 120 теңге.
Қарағандыда қолма-қол төлесе 250 теңге төлейді. Бұл қалада 18 жасқа дейінгі балалар қоғамдық көлікте тегін жүреді.
Қонаевта қоғамдық көлік тарифі биыл қайта бекітілді. Жолаушы билетке қолма-қол төлесе жолақы – 200 теңге.
Алматыда оқушылар, студенттер мен жеңілдік санатына кіретін жолаушылар 60 теңге төлейді. Қолма-қол төлеу немесе жүргізуші есепшотына аудару мүлде қарастырылмаған. Бақылаушылар мұны мүлде қабылдамайды. Қала тұрғындарының көбі ақша үнемдеу үшін арнайы карта сатып алады. Ересектерге – 9 900 теңге, студенттерге – 4 200 теңге, оқушыларға – 2 000, зейнеткерлерге – 3 000 теңге. Көпбалалы отбасы балалары автобуста тегін жүреді.
