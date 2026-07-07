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    Қазақстан қыздар құрамасы волейболдан Азия чемпионатын алтыншы орынмен аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Таиландта волейболдан 18 жасқа дейінгілер арасында Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы соңғы ойынын өткізді.

    Қазақстан қыздар құрамасы волейболдан Азия чемпионатын алтыншы орынмен аяқтады
    Фото: Қазақстан волейбол федерациясы

    Кеше Индонезияны 3:2 есебімен тізе бүктірген қазақстандық қыздар 5-орынға ілігу үшін Вьетнамды жеңуі керек болатын. 

    Владимир Аниконовтың шәкірттері вьетнамдықтарға 0:3 (21:25, 17:25, 23:25) есебімен есе берді. 

    Осылайша, Қазақстан қыздар құрамасы Азия біріншілігін 6-орынмен түйіндеді. 

    Өз тобынан қазақстандықтар екінші орынмен ширек финалға шыққан еді. Онда Оңтүстік Кореяға 1:3 есебімен жол берген болатын.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан Азия чемпионатында Қазақстан қыздары Индонезияны қапы қалдырғанын жазған едік.

    Волейбол Спорт Қазақстан құрамасы
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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