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    Волейболдан Азия чемпионаты: Қазақстан қыздары Индонезияны қапы қалдырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Таиландта волейболдан 18 жасқа дейінгілер арасында Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы кезекті ойынын өткізді.

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    Фото: ҚВФ

    Жартылай финалға шыға алмағанымен, 5-8 орындар үшін таласып жатқан Владимир Аниконовтың шәкірттері Индонезиямен шеберлік байқасты. 

    Бірінші партияда индонезиялықтар 25:17 есебімен басымдылық көрсетті. 

    Екінші және үшінші сетті Қазақстан өз есебіне жазды – 25:23, 2517.

    Төртіншісінде Индонезия таразы басын теңестірді – 25:21.

    Шешуші, бесінші партияда қазақстандық қыздар жеңісті жұлып алды – 15:13. Қорытынды есеп – 3:2.

    Ертең Қазақстан құрамасы Вьетнаммен шеберлік байқасады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан Азия чемпионатында Қазақстан қыздар құрамасы жартылай финалдан тыс қалғанын жазған едік.

    Сондай-ақ волейболдан қазақстандық төреші Азияда үздік шықты

    Волейбол Спорт Азия чемпионаты
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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