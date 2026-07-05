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    Волейболдан Азия чемпионаты: Қазақстан қыздар құрамасы жартылай финалдан тыс қалды

    АСТАНА. KAZINFORM - Таиландта 18 жасқа дейінгілер арасында волейболдан Азия чемпионатының ширек финалдық бәсекелері аяқталды.

    Волейболдан Азия чемпионаты: Қазақстан қыздар құрамасы жартылай финалдан тыс қалды
    Фото: volleyfederationkz

    Қазақстан қыздар құрамасы Оңтүстік Корея командасымен жартылай финал жолдамасын сарапқа салды.

    Бірінші партияда есеп 24:19 болған мезетте қазақстандықтар бес бірдей сетболды пайдалана алмады - 24:26.

    Екінші сетте оңтүстіккореялықтар 25:19 есебімен басым түсті. 

    Владимир Аниконовтың шәкірттері үшінші партияны өз есебіне жазды - 25:21. Бірақ одан әріге шамасы жетпеді - 16:25. 

    Қорытынды есеп - 3:1, Оңтүстік Кореяның пайдасында.

    Осылайша, Қазақстан қыздар құрамасы жүлделі орындарға таласу мүмкіндігінен айырылды.
    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан Азия чемпионатында Қазақстан қыздар құрамасы плей-офф кезеңіне шыққанын жазған едік.

    Волейбол Спорт Азия чемпионаты
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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