Волейболдан Азия чемпионаты: Қазақстан қыздар құрамасы плей-офф кезеңіне шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Таиландта 18 жасқа дейінгі қыздар командалары арасындағы волейболдан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы өз тобындағы соңғы кездесуін өткізді.
Бұл жолы Владимир Аниконовтың шәкірттері В тобында фавориттердің бірі — Қытай құрамасымен ойнады.
Қытайлықтар 3:0 (25:15, 25:5, 25:10) есебімен айқын басымдылықпен жеңіске жетті.
Соған қарамастан, Қазақстан қыздар командасы өз тобында 6 ұпай жинап, екінші орынмен плей-офф кезеңіне жолдама алды.
Қазақстандықтардың ширек финалдағы қарсыласы кейін анықталады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан қыздар құрамасының волейболдан Азия чемпионатын жеңіспен бастағанын жазған едік.
Сондай-ақ волейболдан Азия чемпионатында Қазақстан қыздар құрамасы қатарынан екінші жеңісіне қол жеткізді.