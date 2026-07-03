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    Волейболдан Азия чемпионаты: Қазақстан қыздар құрамасы плей-офф кезеңіне шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Таиландта 18 жасқа дейінгі қыздар командалары арасындағы волейболдан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы өз тобындағы соңғы кездесуін өткізді.

    Волейболдан Азия чемпионаты: Қазақстан қыздар құрамасы плей-офф кезеңіне шықты
    Фото: volleyfederationkz

    Бұл жолы Владимир Аниконовтың шәкірттері В тобында фавориттердің бірі — Қытай құрамасымен ойнады.

    Қытайлықтар 3:0 (25:15, 25:5, 25:10) есебімен айқын басымдылықпен жеңіске жетті. 

    Соған қарамастан, Қазақстан қыздар командасы өз тобында 6 ұпай жинап, екінші орынмен плей-офф кезеңіне жолдама алды. 

    Қазақстандықтардың ширек финалдағы қарсыласы кейін анықталады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан қыздар құрамасының волейболдан Азия чемпионатын жеңіспен бастағанын жазған едік.

    Сондай-ақ волейболдан Азия чемпионатында Қазақстан қыздар құрамасы қатарынан екінші жеңісіне қол жеткізді. 

    Волейбол Спорт Қазақстан құрамасы Азия чемпионаты
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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