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    Қазақстан қыздар құрамасы волейболдан Азия чемпионатын жеңіспен бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Таиландтың Накхонратчасима қаласында волейболдан 18 жасқа дейінгі қыздар командалары арасында Азия чемпионаты басталды. 

    Қазақстан қыздар құрамасы волейболдан Азия чемпионатын жеңіспен бастады
    Фото: volleyfederationkz

    Қазақстан құрамасы В тобындағы алғашқы матчын Гонконг командасымен өткізді.

    Владимир Аниконов бастаған мамандар жаттықтыратын қазақстандықтар 3:0 есебімен (25:3, 25:23, 25:15) айқын жеңіске жетті. 

    Қазақстандық қыздар ертең Қырғызстан, 3 шілде күні Қытай құрамасымен ойнайды. 

    Азия чемпионаты 7 шілде күні мәресіне жетіп, жеңімпаз анықталады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан құрамасы волейболдан Азия кубогында үздік бестікке іліккенін жазған едік.

    Волейбол Спорт Азия чемпионаты
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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