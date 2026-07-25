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    Қазақстан командасы пенчак силаттан Азия чемпионатында 18 медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Вьетнамның Донгнай қаласында пенчак силаттан ересектер арасындағы X Азия чемпионаты мәресіне жетті, деп хабарлайды.

    Қазақстан командасы пенчак силаттан Азия чемпионатында 18 медаль жеңіп алды
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Құрлық додасында Қазақстан командасы 1 алтын, 4 күміс және 13 қола медаль еншілеп, жалпы есепте көшбасшылардың бірі екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. 

    Назарыңызға жүлдегерлерді ұсынамыз:
    Райымбек Орынбай (тандинг бағдарламасы, 95 кг)
    Назерке Темірғалиева (тандинг 75 келі)
    ​Мереке Жүнісова (тандинг 85 келі)
    Захар Рябов (тандинг бағдарламасы 110 кг)
    Регина Трайзе (тандинг 80 келі 2-орын, сонымен қатар регу бағдарламасында 3-орын)
    Диана Юсубова (тандинг және регу бағдарламасында 3-орын, 100 келі)
    Аружан Сайлау (тандинг және регу бағдарламасында 45 келі 3-орын)
    Рахымжан Оразқұлов (тандинг 60 келі)
    Саид Қасымов (тандинг, 65 келі)
    Ілияс Хасимжанов (тандинг 75 келі)
    Қуандық Маликов (тандинг 90 келі)
    Әсия Жайық (тандинг 50 келі)
    Ақнұр-Айым Исмурзина (тандинг 65 келі)
    Арай Аманбай (тандинг 60 келі)
    ​Күндиас Сағындықова (тандинг +100 келі

    Айта кетелік семсерлесуші аруларымыз әлем чемпионатындағы жекелей жарысты аяқтаған еді

    Спорт Азия чемпионаты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар