Қазақстан командасы пенчак силаттан Азия чемпионатында 18 медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM — Вьетнамның Донгнай қаласында пенчак силаттан ересектер арасындағы X Азия чемпионаты мәресіне жетті, деп хабарлайды.
Құрлық додасында Қазақстан командасы 1 алтын, 4 күміс және 13 қола медаль еншілеп, жалпы есепте көшбасшылардың бірі екенін тағы бір мәрте дәлелдеді.
Назарыңызға жүлдегерлерді ұсынамыз:
Райымбек Орынбай (тандинг бағдарламасы, 95 кг)
Назерке Темірғалиева (тандинг 75 келі)
Мереке Жүнісова (тандинг 85 келі)
Захар Рябов (тандинг бағдарламасы 110 кг)
Регина Трайзе (тандинг 80 келі 2-орын, сонымен қатар регу бағдарламасында 3-орын)
Диана Юсубова (тандинг және регу бағдарламасында 3-орын, 100 келі)
Аружан Сайлау (тандинг және регу бағдарламасында 45 келі 3-орын)
Рахымжан Оразқұлов (тандинг 60 келі)
Саид Қасымов (тандинг, 65 келі)
Ілияс Хасимжанов (тандинг 75 келі)
Қуандық Маликов (тандинг 90 келі)
Әсия Жайық (тандинг 50 келі)
Ақнұр-Айым Исмурзина (тандинг 65 келі)
Арай Аманбай (тандинг 60 келі)
Күндиас Сағындықова (тандинг +100 келі
Айта кетелік семсерлесуші аруларымыз әлем чемпионатындағы жекелей жарысты аяқтаған еді.