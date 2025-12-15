Қазақстан қор биржасында теңге бағамы көтерілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,63 теңгеге арзандап, 519,61 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 522,38 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 516,93 теңгеден сатып алынады, 519,94 теңгеден сатылады. Еуро 605,77 – 611,64 теңге, ал рубль 6,47 – 6,59 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,89 теңгеден сатып алынады, 75,69 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 514,55 теңгеден сатып алынады, 521,60 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 601,72 теңге, сату - 611,72 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,60 теңге.
- юань: сатып алу - 73,06 теңге, сату - 77,17 теңге.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,16 теңгеге қымбаттап, 522,38 теңге болды.