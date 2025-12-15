KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:40, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан қор биржасында теңге бағамы көтерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,63 теңгеге арзандап, 519,61 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 522,38 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 516,93 теңгеден сатып алынады, 519,94 теңгеден сатылады. Еуро 605,77 – 611,64 теңге, ал рубль 6,47 – 6,59 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,89 теңгеден сатып алынады, 75,69 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 514,55 теңгеден сатып алынады, 521,60 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 601,72 теңге, сату - 611,72 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,60 теңге.
    - юань: сатып алу - 73,06 теңге, сату - 77,17 теңге.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 2,16 теңгеге қымбаттап, 522,38 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар