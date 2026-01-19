KZ
    12:30, 19 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстан құрамасы Милан-2026 Олимпиадасына тағы 4 жолдама иеленді

    АСТАНА. KAZINFORM — Биатлоннан 2025-2026 жылғы маусымдағы әлем кубогы кезеңдерінің нәтижесінде Қазақстан командасы 4 квотаға қол жеткізді, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі.

    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    — Сәйкесінше, Милан-Кортина ойындарында елімізден 2 ер, 2 әйел сынға түседі. Осы тұста аталған жолдама жекелей спортшыға емес, Ұлттық федерацияға берілгенін айта кеткен жөн. Италияға нақты кімдердің баратынын жақында Қазақстан құрамасының бапкерлер кеңесі жариялайды, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.

    Қазір Қазақстан еншісінде келесі спорт түрлерінен лицензия бар:

    Конькимен жүгіру спорты (12 лицензия) — Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко.

    Шорт-трек (9 лицензия) — Абзал Әжғалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан.

    Мәнерлеп сырғанау (2 лицензия) — Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.

    Олимпиада лицензиясына қатысты қорытынды ақпарат қаңтардың аяғында белгілі болады. XXV қысқы олимпия ойындары Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өтеді. Оған әлемнің 93 елінен 3 500-ден астам спортшы қатысады.

    Осыдан бұрын қазақстандық телеарналар XXV қысқы Олимпиада ойындарын тікелей эфирде көрсететінін жазғанбыз.

