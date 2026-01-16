Қазақстандық телеарналар XXV қысқы Олимпиада ойындарын тікелей эфирде көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM — 6-22 ақпан аралығында Италияның Милан және Кортина-д-Ампеццо қалаларында XXV қысқы Олимпиада ойындары өтеді, деп хабарлайды Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Төртжылдықтың басты додасы «Qazaqstan», «Qazsport», «Хабар» және «Jibek Joly» республикалық арналарынан тікелей эфирде көрсетіледі.
Ақ ойындарда 8 спорт түрінен 116 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Бүгінде Қазақстан үш спорт түрі — шорт-трек, конькимен жүгіру және мәнерлеп сырғанаудан олимпиадалық квоталардың иегері атанды.
Қысқы Олимпиадалар тарихында тұңғыш рет жарыстарды ресми түрде қос қала қабылдайды. Италия төрінде 100-ге жуық елдің 3000 спортшысы өнер көрсетеді деп жоспарланып отыр.
Олимпиада кезінде түсірілім топтары дүбірлі додадан эксклюзивті хабар таратады. Сонымен қатар «Qazaqstan» мен «Qazsport» арналарынан күн сайын «Олимпиада күнделігі», «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде «Милан — Кортина 2026» студиялық бағдарламасы көрерменге жол тартады.
Бұдан бұрын алматылық алты спортшы қысқы Олимпиадаға жолдама алғанын жазғанбыз.