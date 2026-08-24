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    Қазақстан құрамасы волейболдан Азия чемпионатында Аустралияны жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM – Волейболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатындағы екінші матчын өткізді.

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    Фото: ҚР ҰОК

    Ұлттық құрама бұл кездесуде Аустралия командасымен ойнап, 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) есебімен жеңіске жетті.

    Айта кетейік, Қазақстан құрамасы алғашқы матчында Индонезияға 0:3 есебімен есе жіберген еді.

    ҚР ҰОК мәліметінше, Қазақстан волейболшылары келесі ойынын 25 тамызда Таиланд құрамасына қарсы өткізеді.

    Айта кетейік, Қазақстан күрес түрлерінен U20 әлем чемпионатын төрт медальмен аяқтады.

    Волейбол Спорт Азия чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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