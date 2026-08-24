Қазақстан құрамасы волейболдан Азия чемпионатында Аустралияны жеңді
АСТАНА. KAZINFORM – Волейболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатындағы екінші матчын өткізді.
Ұлттық құрама бұл кездесуде Аустралия командасымен ойнап, 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) есебімен жеңіске жетті.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасы алғашқы матчында Индонезияға 0:3 есебімен есе жіберген еді.
ҚР ҰОК мәліметінше, Қазақстан волейболшылары келесі ойынын 25 тамызда Таиланд құрамасына қарсы өткізеді.
Айта кетейік, Қазақстан күрес түрлерінен U20 әлем чемпионатын төрт медальмен аяқтады.