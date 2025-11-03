KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:44, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан құрамасының шабуылшысы Владимир Волков «Барыстан» кетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының шабуылшысы Владимир Волков «Барыс» клубынан кетті, деп хабарлайды елордалық команданың баспасөз қызметі.

    Владимир Волков
    Фото: "Барыс" ХК

    Клуб ресми түрде әлеуметтік желілерде Волковпен келісімшарттың тараптардың өзара келісімімен бұзылғанын мәлімдеді.

    Бұған дейін БАҚ өкілдері хоккейшінің командадан кетуін оның негізгі құрамда тұрақты ойыншы ретінде орныға алмауымен және «Номад» фарм-клубындағы шектеулі рөлімен байланыстырған болатын.

    Еске салайық, бүгін Астанада Құрлықтық хоккей лигасының (ҚХЛ) тұрақты чемпионаты аясында «Барыс» пен «Нефтехимик» командалары кездеседі.

    Ойын жергілікті уақыт бойынша 19:30-да басталады.

    Хоккей Барыс ХК Спорт
    Автор
