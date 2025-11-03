14:44, 03 Қараша 2025 | GMT +5
Қазақстан құрамасының шабуылшысы Владимир Волков «Барыстан» кетті
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының шабуылшысы Владимир Волков «Барыс» клубынан кетті, деп хабарлайды елордалық команданың баспасөз қызметі.
Клуб ресми түрде әлеуметтік желілерде Волковпен келісімшарттың тараптардың өзара келісімімен бұзылғанын мәлімдеді.
Бұған дейін БАҚ өкілдері хоккейшінің командадан кетуін оның негізгі құрамда тұрақты ойыншы ретінде орныға алмауымен және «Номад» фарм-клубындағы шектеулі рөлімен байланыстырған болатын.
Еске салайық, бүгін Астанада Құрлықтық хоккей лигасының (ҚХЛ) тұрақты чемпионаты аясында «Барыс» пен «Нефтехимик» командалары кездеседі.
Ойын жергілікті уақыт бойынша 19:30-да басталады.