    22:32, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан күрес федерациясына жаңа басшы келді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін «грек-рим, еркін және әйелдер күресі федерациясы» республикалық қоғамдық бірлестігінің жылдық қорытынды Конференция отырысы өтті.

    Еркін Оқасов
    Фото: Қазақстан күрес федерациясының Instagram парақшасынан

    Отырыста 2025 жылғы жұмыс қорытындылары, ұлттық құрамалардың халықаралық жарыстардағы нәтижелері, 2026 жылға арналған міндеттер талқыланды, сондай-ақ федерация президентін сайлау өтті.

    Алқалы жиында конференция қатысушыларының шешімімен Қазақстанның грек-рим, еркін және әйелдер күресі федерациясының президенті болып Еркін Оқасов сайланды. 

    Талай жыл табанды еңбек етіп, осы уақытқа дейін федерация президенті қызметін атқарған Дәулет Болатұлы Тұрлыхановқа алғыс айтылды.

    - Күрестің туын түсірмей, қазақ спортын әлемге асқақтата беру үшін бар күш-жігерімді саламын. Сенім білдірген барша жандарға мың алғыс және өздеріңіздің қолдауларыңыз арқылы талай белестерді бірге бағындырамыз деп сенемін, - деді Еркін Оқасов.

    Еркін Оқасов – Батыс Қазақстан облысының тумасы. Кәсіпкер, «ВД Строй-Инжиниринг» ЖШС бақылау кеңесінің төрағасы. Осы уақытқа дейін «Qazaq kuresi» қауымдастығының вице-президенті қызметін атқарды.

    Күрес Спорт Тағайындау
