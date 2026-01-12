KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:26, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстан мәдениет зерттеу институтының заңсыз иеліктен шығарылғаны анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM - 2019 жылы «Қазақстан мәдениет зерттеу институты» ЖШС-нің заңсыз түрде иеліктен шығарылғаны анықталды, деп хабарлайды Алматы қалалық прокуратурасының баспасөз қызметі.

    Қазақстан мәдениет зерттеу институты
    Фото: Facebook

    Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, Медеу ауданы прокуратурасының талабы негізінде сот мәмілелерді жарамсыз деп танып, жалпы құны 300 млн теңгеден асатын активтер мемлекетке қайтарылды. 

    - Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша прокуратура органдары заңсыз берілген мемлекеттік активтерді қайтару бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді,-делінген хабарламада. 

    Осыған дейін БҚО-да қайтарылған активтер есебінен су құбыры нысандары іске қосылғаны туралы жаздық. 

     

    Айдар Оспаналиев
    Автор
