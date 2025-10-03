KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:31, 03 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Әзербайжан бейбіт атом саласындағы ынтымақтастықты нығайтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Атом энергиясы жөніндегі агенттігінде төраға Алмасадам Сәтқалиев пен Әзербайжан Республикасының Энергетика министрі Парвиз Шахбазовтың жұмыс кездесуі өтті. 

    Қазақстан мен Әзербайжан бейбіт атом саласындағы ынтымақтастықты нығайтады
    Фото: Атом энергиясы жөніндегі агенттігі

    Кездесу конструктивті әрі іскерлік жағдайда өтті.

    Негізгі назар атом өнеркәсібі және ядролық технологияларды бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ынтымақтастықты дамытуға аударылды.

    Тараптар мына мәселелерді қарастырды:

    - атом саласын реттеу және қадағалау тәжірибесімен алмасу; 
    - ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 
    - экологиялық мониторинг пен радиоактивті материалдарды басқару; 
    - мамандарды даярлау және біліктілігін арттыру; 
    - заманауи технологияларды енгізу және әртараптандыру перспективалары.

    — Қазақстан мен Әзербайжан — бауырлас елдер. Бізді тарихи байланыстар мен қауіпсіз әрі бейбіт атом энергетикасын дамытуға деген ортақ ұмтылыс біріктіреді. Тәжірибе алмасуды жалғастырып, мемлекеттеріміз бен өңірдің игілігі үшін ынтымақтастықты күшейтуге ниеттіміз, — деді Алмасадам Сәтқалиев.

    Кездесу қорытындысында тараптар әріптестік қатынастарды тереңдетуге мүдделілік танытып, өзара ынтымақтастықты нығайтуға дайын екендерін растады. 

    Айта кетелік МАГАТЭ Абай облысында АЭС салу идеясын мақұлдады

    Тегтер:
    Алмасадам Сәтқалиев Атом ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттік Әзербайжан
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар