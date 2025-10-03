Қазақстан мен Әзербайжан бейбіт атом саласындағы ынтымақтастықты нығайтады
АСТАНА. KAZINFORM — Атом энергиясы жөніндегі агенттігінде төраға Алмасадам Сәтқалиев пен Әзербайжан Республикасының Энергетика министрі Парвиз Шахбазовтың жұмыс кездесуі өтті.
Кездесу конструктивті әрі іскерлік жағдайда өтті.
Негізгі назар атом өнеркәсібі және ядролық технологияларды бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ынтымақтастықты дамытуға аударылды.
Тараптар мына мәселелерді қарастырды:
- атом саласын реттеу және қадағалау тәжірибесімен алмасу;
- ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- экологиялық мониторинг пен радиоактивті материалдарды басқару;
- мамандарды даярлау және біліктілігін арттыру;
- заманауи технологияларды енгізу және әртараптандыру перспективалары.
— Қазақстан мен Әзербайжан — бауырлас елдер. Бізді тарихи байланыстар мен қауіпсіз әрі бейбіт атом энергетикасын дамытуға деген ортақ ұмтылыс біріктіреді. Тәжірибе алмасуды жалғастырып, мемлекеттеріміз бен өңірдің игілігі үшін ынтымақтастықты күшейтуге ниеттіміз, — деді Алмасадам Сәтқалиев.
Кездесу қорытындысында тараптар әріптестік қатынастарды тереңдетуге мүдделілік танытып, өзара ынтымақтастықты нығайтуға дайын екендерін растады.
Айта кетелік МАГАТЭ Абай облысында АЭС салу идеясын мақұлдады.