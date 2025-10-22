Қазақстан мен Әзербайжан Каспий теңізінің түбінен «жасыл» энергия кабелін қашан төсейді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның энергетика министрі Ерлан Ақкеженов Қазақстан мен Әзербайжан арасында Каспий теңізінің түбінен «жасыл» энергия кабелін төсеу жобасының дайындық барысы туралы айтып берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
— Әзербайжанмен негізгі ынтымақтастық тақырыбы — энергетика, ол мұнайды Баку-Тбилиси-Джейхан арқылы қосымша маршрутпен тасымалдау және Каспий теңізінің түбінен «жасыл» энергия кабелін төсеу. Қазіргі уақытта кәсіпорын құрылды, техникалық-экономикалық негіздемеге қаржы бөлінді, — деді министр Мәжіліс кулуарында.
Оның айтуынша, қаражат екі банк тарапынан бөлінді, соның ішінде Азия даму банкі.
— Қазір техникалық-экономикалық негіздеме дайындалу мәселесі қарастырылып жатыр. Ол аяқталған соң жобаның нақты құны белгілі болады да, шешім қабылданады, — деді Ақкеженов.
Еске салсақ, 20–21 қазан күндері Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Әзербайжан Президенті Ильхам Алиев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді.
Жалпы сапар аясында энергетика, көлік пен логистика, цифрландыру және жасанды интеллект, өнеркәсіп қауіпсіздігі, денсаулық сақтау мен статистика, мәдени-гуманитарлық байланыстар салаларында 15 ынтымақтастық құжатқа қол қойылды.