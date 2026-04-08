Қазақстан мен Әзербайжан сауда айналымын 1 млрд долларға жеткізбек
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Баку қаласына сапары аясында Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевпен және елдің сыртқы саяси ведомствосының басшысы Джейхун Байрамовпен кездесті, деп хабарлайды Kazinform-ның аймақтағы меншікті тілшісі.
Әзербайжан көшбасшысы Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылы лебізін жеткізіп, оның елдер арасындағы одақтық қарым-қатынастарды нығайтудағы ерекше рөлін атап өтті. Ильхам Әлиев сондай-ақ Қазақстанды жаңа Конституцияның қабылдануымен құттықтап, елде жүргізіліп жатқан реформаларды қолдайтынын білдірді.
Келіссөз барысында сауда-экономикалық ынтымақтастықтың тұрақты екені айтылды.
- Қазақстан Әзербайжан өнімдері үшін маңызды нарық, - деп атап өтті Ильхам Әлиев.
Ол сонымен қатар перспективалы жобаларды жүзеге асыру және өнеркәсіптік кооперацияны дамыту үшін 300 млн долларлық бірлескен инвестициялық қор қызметін жандандыру қажеттігін атап өтті.
Бүгінде Еуразиядағы ең перспективалы және қауіпсіз көлік-логистикалық артериялардың бірі саналатын Орта дәлізді дамытуға ерекше назар аударылды. Қазақстан мен Әзербайжан оны ілгерілетуде маңызды рөл атқарып отырғаны атап өтілді.
Әзербайжан тарапы перспективалы жобаларды таңдағаннан кейін Бірлескен инвестициялық қорға салымдарды арттыруға дайын екенін растады.
Ермек Көшербаев Әзербайжан мемлекетінің жоғары даму деңгейін атап өтті.
- Әзербайжанда халқының қолдауына ие болған күшті және тұрақты мемлекет қалыптасты. Көршілеріміз неғұрлым жақсы өмір сүрсе, біз үшін соғұрлым жақсы, - деп атап өтті ол.
Министрдің айтуынша, Қазақстан мен Әзербайжан – сенімді диалог орнатқан сенімді серіктестер. Ол сондай-ақ биылғы жылы мемлекет басшыларының өзара сапарлары жоспарланғанын, бұл екіжақты ынтымақтастыққа одан әрі серпін беретінін хабарлады.
Өз кезегінде Әзербайжан сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов екіжақты ынтымақтастықтың жоғары деңгейін атап өтті.
- Біз байланыстардың қарқынды өсуін байқап отырмыз. 2025 жылы соның ішінде Түркі мемлекеттері ұйымы аясында бірқатар нәтижелі кездесулер өтті. Барлық деңгейдегі өзара сапарлар сәтті жалғасып келеді, - деп мәлімдеді ол.
Оның айтуынша, сауда айналымын 1 млрд долларға жеткізу – нақты мақсат.
- Қолданыстағы әлеует пен қазіргі серпінді ескергенде, біз бұл көрсеткішке жақын арада қол жеткізе аламыз, - деп атап өтті Байрамов.
Ынтымақтастықтың негізгі салалары ретінде энергетика, көлік, жоғары технологиялар және ауыл шаруашылығы аталған. Азық-түлік қауіпсіздігі және астықпен қамтамасыз ету мәселелерін қоса алғанда екі экономиканың өзара толықтырылуы атап өтілді.
Туризм саласында да оң үрдістер тіркеліп жатыр – екі елдің қалалары арасында аптасына шамамен 30 рейс орындалады. Өзара саяхаттардың өсуіне ортақ тарихи-мәдени байланыстар мен ұқсас менталитет септігін тигізді.
Гуманитарлық ынтымақтастық, Мәдениет күндерін өткізу, ғылым мен білім беру саласындағы ынтымақтастық және студенттердің білім алу мүмкіндіктерін теңдік негізде кеңейту де басымдықтар ретінде белгіленді.
Тараптар сондай-ақ Каспий теңізінің мәртебесін қоса алғанда негізгі аймақтық мәселелер бойынша ортақ ұстанымдарын растады.
Сапар қорытындысы бойынша, Қазақстан-Әзербайжан серіктестігі белсенді саяси диалогты нақты экономикалық және инфрақұрылымдық нәтижелермен үйлестіре отырып сапалы жаңа деңгейге өтіп жатқаны расталды.
