Қазақстан мен Иран Президенттері бір-біріне құттықтау хат жолдады
АСТАНА. KAZINFORM – Иран Ислам Республикасының президенті Ораза айт пен Наурыз мейрамдарына орай Қазақстан Президентінің атына құттықтау жеделхаттарын жолдады. Бұл туралы Ақорданың бапсасөз қызметі хабарлады.
Масуд Пезешкиан құттықтауында мейірім мен берекеге толы осы қастерлі күндері мұсылман елдері арасындағы татулық нығайып, өзара ықпалдастықтың тереңдеуіне септігін тигізетініне сенім білдірді.
Өз кезегінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таяу Шығыста тұрақтылық орнауына жәнебауырлас халықтардың ынтымағы беки түсуіне тілектес екенін айтты.
Президент қасиетті Ораза айт пен әз-Наурыздың жаңару рухы Иран халқына бейбітшілік және бақ-береке әкелсін деген тілегін жеткізді.
Бұдан бұрын Қазақстан Президентінің атына Наурыз мерекесіне орай құттықтау жеделхаттары келгенін хабарлағанбыз.