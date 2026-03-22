    17:20, 22 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қазақстан мен Иран Президенттері бір-біріне құттықтау хат жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Иран Ислам Республикасының президенті Ораза айт пен Наурыз мейрамдарына орай Қазақстан Президентінің атына құттықтау жеделхаттарын жолдады. Бұл туралы Ақорданың бапсасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Масуд Пезешкиан құттықтауында мейірім мен берекеге толы осы қастерлі күндері мұсылман елдері арасындағы татулық нығайып, өзара ықпалдастықтың тереңдеуіне септігін тигізетініне сенім білдірді. 

    Өз кезегінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таяу Шығыста тұрақтылық орнауына жәнебауырлас халықтардың ынтымағы беки түсуіне тілектес екенін айтты.

    Президент қасиетті Ораза айт пен әз-Наурыздың жаңару рухы Иран халқына бейбітшілік және бақ-береке әкелсін деген тілегін жеткізді.

    Бұдан бұрын Қазақстан Президентінің атына Наурыз мерекесіне орай құттықтау жеделхаттары келгенін хабарлағанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
