Қазақстан мен Қатар сотталғандарды беру жөнінде келісімге келді
АСТАНА. KAZINFORM — Бас прокурор Берік Асылов Қатар мемлекетіне жұмыс сапармен барды.
Қатардың Бас Прокуроры доктор Иса бен Саад Әл-Нуаймимен келіссөздер барысында адам құқықтарын қорғау, қылмысқа қарсы күрес және халықаралық қауіпсіздік саласындағы екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға қатысты кең ауқымды мәселелері талқыланды.
Қатар тарапы Қазақстан прокуратурасының негізгі қызметі мен басым бағыттары, оның ішінде халықаралық ынтымақтастық, заңсыз алынған активтерді қайтару, инвесторлардың құқықтарын қорғау және қылмыспен күрес саласындағы мәселелер туралы хабардар болды.
Сондай-ақ, қазақстандық қадағалау органының басшысы жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды пайдалану арқылы есірткінің заңсыз айналымы, ұйымдасқан қылмыс пен интернет-алаяқтық қылмыстың жолын кесу, болдырмау және алдын алу бойынша екі елдің құқық қорғау органдары арасындағы байланысын кеңейтудің маңыздылығын атап өтті.
Практикалық тәжірибе алмасу мақсатында Қатар прокурорлары Қылмыстық зерттеулер институтының жұмысын, киберқылмыспен күресу бойынша қабылданып жатқан шараларын көрсетіп, кәсіби қызметін жақсартатын ақпараттық жүйелердің жұмысымен таныстырды.
Кездесу нәтижесінде қадағалау ведомстволарының басшылары екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға маңызды екі халықаралық құжатқа қол қойды.
Бірінші – Қазақстан Республикасы мен Қатар Мемлекеті арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісім, ол шетелдік сот үкімімен тағайындалған сотталған адамдарға жазаны азаматтығы бар елде өтеуге мүмкіндік береді.
Екінші – екі елдің бас прокуратуралары арасындағы өзара іс-қимыл және ынтымақтастық туралы меморандум, оның негізінде қадағалау қызметі бойынша тәжірибе, құқықтық және басқа да ақпарат алмасу жүзеге асырылады.
Еске салсақ, бұған дейін 2024 жылдың 14 ақпанында Қатармен ұстап беру және қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету туралы келісімдер жасалған болатын.
Осылайша, енді Қазақстан Республикасы мен Қатар мемлекеті арасында қылмыстық іс жүргізу саласындағы толық шарттық құқықтық база қалыптасты, ол екі елдің қадағалау органдарының азаматтардың құқықтарын қорғау және қылмыспен күрес, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мен құқық қорғау саласындағы күш-жігерін біріктіруге мүмкіндік береді.
Кездесу нәтижесі бойынша тараптар өзара қарым-қатынастардың қол жеткізілген деңгейін қанағаттанушылықпен атап өтіп, оларды өзара мүдделі барлық салада одан әрі дамытуға дайын екендіктерін білдірді.
Айта кетелік сотталғандарды беру келісімі: бес жылда 160 азамат елге қайтарылғаны туралы жазған едік.