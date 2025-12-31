KZ
    21:00, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Қырғызстан СІМ басшылары телефон арқылы сөйлесті

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан  Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Қырғыз Республикасының Сыртқы істер министрі Жээнбек Кулубаевпен телефон арқылы сөйлесті.

    Қырғызстан СІМ
    Фото: ҚР СІМ

    Сұхбат барысында сыртқы саяси ведомстволардың басшылары осы жылды қорытындылап, бауырластық пен тату көршілік рухындағы қазақ-қырғыз одақтастық қатынастарының жүйелі әрі орнықты дамып келе жатқанын атап өтті.

    Министрлер екіжақты өзара іс-қимылдың өзекті мәселелері мен болашағын талқылады. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы жылы тамызда Бішкекке жасаған ресми сапарының, сондай-ақ Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесі 7-ші отырысының қорытындыларына және жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды іс жүзінде жүзеге асыру мәселелеріне ерекше назар аударылды.

    Саяси диалогты одан әрі нығайтуға, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық, көлік-логистикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты кеңейтуге жан-жақты жәрдем көрсетуге өзара дайындық білдірілді.

    Сонымен қатар тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, алдағы жылға жоспарланған халықаралық іс-шаралар кестесін қарастырды.

    Айта кетейік, Қырғызстанда шетел азаматтарына резидент-карта беріледі.

