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    Қазақстан мен Корея Республикасы бірлескен 46 жобаны іске асырып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Ортақ бастамалардың құны 4 млрд долларға жуықтайды. Бұл жөнінде ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Қазақстан-Корея бірлескен комиссиясының сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық бойынша 11-отырысында мәлімдеді. 

    Қазақстан мен Корея Республикасы бірлескен 46 жобаны іске асырып жатыр
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    – Өткен жылдарда елдеріміз әртүрлі бағыттардағы серіктестіктің берік негізін қалады. Әсіресе, өнеркәсіптегі ынтымақтастық қарқынды өркендеп келеді. Қазір бірлескен 46 жоба жүзеге асып жатыр. Олардың орындалуы әртүрлі деңгейде, ал жалпы құны – шамамен 4 млрд АҚШ доллары, - деді ол.

    Сонымен бірге, министр машина құрастыру, химия өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру салаларындағы серіктестікті дамытуға зор мүмкіндіктер бар екенін атап өтті. Оның сөзінше, Астана инвестиция тартуға ғана емес, сондай-ақ, өндірісті локализациялауға, технология трансферіне және жаңа индустриялық нысандар құруға мүдделі. 

    Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан мен Корея Республикасы арасындағы сауда көлемі 3 млрд доллардан асқанын жазғанбыз. 

    Ерсайын Нағаспаев Өнеркәсіп Сауда Оңтүстік Корея
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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