Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық: Үкіметаралық комиссияның XXVI отырысы өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада Қазақстан мен Ресей Федерациясы арасындағы ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссияның XXVI отырысы өтті. Қазақстандық делегацияны Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин, ресейлік делегацияны Үкімет төрағасының орынбасары Алексей Оверчук басқарды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Отырыс барысында тараптар көлікке қатысты өзара іс-қимыл мәселесін кеңінен талқылады. Атап айтқанда, қыркүйекте Достық – Мойынты учаскесінде екінші жолдардың іске қосылуына және Қытай – Еуропа – Қытай бағыты транзитіндегі жоспардағы өсуге байланысты теміржол тасымалы көлемін ұлғайту перспективасы қаралды.
Қазақстан-Ресей өткізу пункті арқылы өтетін жүктердің перспективалық көлемін бірлесіп бағалау туралы, сондай-ақ екіжақты және транзиттік қатынастағы жүк ағынын ұлғайту үшін «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық көлік дәлізін дамытуға одан әрі жәрдемдесу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.
Қазақстандық тарап сондай-ақ 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген Ресейдің көші-қон заңнамасындағы өзгерістерге байланысты қазақстандық автотасымалдаушылардың проблемалары туралы мәселені көтерді. Жаңа нормаларға сәйкес, шетелдік азаматтардың Ресейде тіркеусіз болу мерзімі бір жыл ішінде 180-ден 90 күнге дейін қысқарды. Ресей тарапы халықаралық тасымалды жүзеге асыратын қазақстандық жүргізушілердің бұрынғы болу мерзімін 180 күнге дейін қайтару жөніндегі мәселені тез арада шешуге жәрдемдесуге дайын екенін білдірді.
Агроөнеркәсіптік кешен мәселесіне ерекше назар аударылды. Тараптар жоғары өнімділігі, сыртқы факторға төзімділігі және жақсартылған сапалық сипаттамалары бар ауыл шаруашылығы дақылының бәсекеге қабілетті жаңа сорттарын құру жөніндегі бірлескен жұмысты талқылады.
Ауыл шаруашылығы өнімдерімен, азық-түлікпен өзара сауда көлемін кеңейту туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.
Ресей тарапы Қазақстаннан зығыр мен жасымық тұқымын әкелуге фитосанитарлық шектеуді алып тастау мәселесін қарастыруға, сондай-ақ Ресей аумағында жинақталған астық пен бұршақ дақылының транзитін қамтамасыз етуге дайын екенін білдірді.
Отырыс барысында отын-энергетика кешені, қаржы, мұнай және газ, өнеркәсіп, атом энергетикасы, стандарттау және метрология, туризм, білім беру, байланыс және ақпараттық технология саласындағы өзекті ынтымақтастық мәселесі талқыланды.
Отырыс қорытындысы бойынша делегация басшылары Үкіметаралық комиссияның XXVI отырысының хаттамасына қол қойды. Комиссияның келесі отырысы 2026 жылы Омбыда (Ресей Федерациясы) өткізілмек.
Айта кетейік, Астанада Еуразиялық тұрақтандыру және даму қорының штаб-пәтері ашылды.