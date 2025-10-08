Қазақстан мен Ресей арасындағы санитариялық келісім жобасы жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Ресей арасындағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қою жөніндегі Үкімет қаулысының жобасы Ашық НҚА порталында қоғамдық талқылауға шығарылды.
Жобаны әзірлеуші – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі. Құжат ҚР «Халықаралық шарттар туралы» заңының 5 және 15-баптарын іске асыру мақсатында дайындалған.
– Келісімнің негізгі мақсаты – екі мемлекет арасында санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты кеңейту және халықтың денсаулығын қорғау бағытындағы өзара іс-қимылды күшейту, - делінген хабарламада.
Министрліктің мәліметінше, жоба қабылданған жағдайда теріс әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық салдар күтілмейді.
Қоғамдық талқылау 23 қазанға дейін жалғасады.
Еске сала кетейік, Қазақстан мен Ресей өзара тауар айналымын арттыру мәселесіне баса назар аудармақ.