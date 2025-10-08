KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:23, 08 Қазан 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Ресей арасындағы санитариялық келісім жобасы жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Ресей арасындағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қою жөніндегі Үкімет қаулысының жобасы Ашық НҚА порталында қоғамдық талқылауға шығарылды. 

    Қазақстан мен Ресей арасындағы санитариялық келісім жобасы жарияланды
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Жобаны әзірлеуші – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі. Құжат ҚР «Халықаралық шарттар туралы» заңының 5 және 15-баптарын іске асыру мақсатында дайындалған.

    – Келісімнің негізгі мақсаты – екі мемлекет арасында санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты кеңейту және халықтың денсаулығын қорғау бағытындағы өзара іс-қимылды күшейту, - делінген хабарламада. 

    Министрліктің мәліметінше, жоба қабылданған жағдайда теріс әлеуметтік-экономикалық немесе құқықтық салдар күтілмейді. 

    Қоғамдық талқылау 23 қазанға дейін жалғасады.

    Еске сала кетейік, Қазақстан мен Ресей өзара тауар айналымын арттыру мәселесіне баса назар аудармақ.

    Ашық НҚА Ресей Қаулы Санитария ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
