    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин гала-концертті тамашалады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Президент Владимир Путин Қазақстан өнерпаздарының гала-концертіне барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Путин
    Фото: Ақорда

    Қазақстанның Ресейдегі мәдениет күндері аясында ұйымдастырылған мерекелік кеш Үлкен театрда өтті. Сахнада қазақтың музыкалық және хореографиялық өнерін насихаттап жүрген танымал әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.

    концерт
    Фото: Ақорда

    Бұл концерт Қазақстанның бай мәдени мұрасын танытып, екі елдің рухани диалогын нығайтуға ықпал етті.

    концерт
    Фото: Ақорда

    Іс-шарадан соң мемлекеттер басшылары концертте өнер көрсеткен Роза Рымбаева, Мария Мудряк, Ренат Ғайсин, Әлішер Кәрімов, Александр Беляков және Зарина Алтынбаева секілді сахна шеберлерімен әңгімелесіп, алғыс айтты.

    концерт
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресейге мемлекеттік сапары мазмұнды өткенін мәлімдеді.

    концерт
    Фото: Ақорда
    концерт
    Фото: Ақорда
    концерт
    Фото: Ақорда
