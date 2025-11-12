KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:26, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Ресей – сенімді стратегиялық серіктестер әрі одақтастар – Тоқаев

    МӘСКЕУ. KAZINFORM – Мемлекеттер басшылары Орал қаласында өтіп жатқан XXI Қазақстан – Ресей өңіраралық форумының пленарлық сессиясында сөйлеген сөзінде Қазақстан мен Ресей – өзара сенімді, уақыт тезінен өткен стратегиялық серіктестер әрі одақтастар екенін айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі жазды. 

    Қазақстан мен Ресей – сенімді стратегиялық серіктестер әрі одақтастар – Тоқаев
    Фото: Ақорда

    – Біздің елдеріміздің тарихи тамыры, өткені мен құндылықтары ортақ. Қос халықтың достығы – тағдырдың жазуы.

    Барлық деңгейде сенімді диалог жүргізудің арқасында Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының мән-мазмұны ұдайы толығып келеді. Екі елге ортақ әлемдегі ең ұзын құрлық арқылы өтетін шекара – халықтарымыздың мәңгілік достығы мен тату көршілік қарым-қатынасының айғағы.

    Орайлы сәтті пайдаланып, форум қызметіне және барлық салада өзара ынтымақтастығымызды нығайтуға әрдайым назар аударып, қолдау көрсеткені үшін Ресей Президентіне алғыс айтамын. Бірге күш-жігер жұмылдыру арқылы алға қойған мақсаттарымызға жететінімізге сенімдімін, - деді Мемлекет басшысы. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей сауда және инвестиция көлемін ұлғайта беруге тиіс екенін айтқан еді. 

     

    Тегтер:
    Ресей Қазақстан Президенті Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар