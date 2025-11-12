Қазақстан мен Ресей – сенімді стратегиялық серіктестер әрі одақтастар – Тоқаев
МӘСКЕУ. KAZINFORM – Мемлекеттер басшылары Орал қаласында өтіп жатқан XXI Қазақстан – Ресей өңіраралық форумының пленарлық сессиясында сөйлеген сөзінде Қазақстан мен Ресей – өзара сенімді, уақыт тезінен өткен стратегиялық серіктестер әрі одақтастар екенін айтты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі жазды.
– Біздің елдеріміздің тарихи тамыры, өткені мен құндылықтары ортақ. Қос халықтың достығы – тағдырдың жазуы.
Барлық деңгейде сенімді диалог жүргізудің арқасында Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының мән-мазмұны ұдайы толығып келеді. Екі елге ортақ әлемдегі ең ұзын құрлық арқылы өтетін шекара – халықтарымыздың мәңгілік достығы мен тату көршілік қарым-қатынасының айғағы.
Орайлы сәтті пайдаланып, форум қызметіне және барлық салада өзара ынтымақтастығымызды нығайтуға әрдайым назар аударып, қолдау көрсеткені үшін Ресей Президентіне алғыс айтамын. Бірге күш-жігер жұмылдыру арқылы алға қойған мақсаттарымызға жететінімізге сенімдімін, - деді Мемлекет басшысы.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей сауда және инвестиция көлемін ұлғайта беруге тиіс екенін айтқан еді.