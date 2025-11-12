KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:14, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан мен Ресей «Союз-5» және «Бәйтерек» ұшу сынақтары бойынша комиссия құрмақ

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан мен Ресей «Союз-5» және «Бәйтерек» зымыран кешендерінің ұшу сынақтарын өткізу жөніндегі комиссия құруға уағдаласты. Бұл туралы ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі хабарлады.

    Мемлекеттер басшыларының қатысуымен бірқатар үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттарды алмасу рәсімі өтті
    Фото: Ақорда

    Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путиннің кездесуі барысында үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттармен алмасу рәсімі өтті.

    Солардың қатарында — «Союз-5» және «Бәйтерек» зымыран кешендерінің ұшу сынақтарын өткізу жөніндегі Қазақстан-Ресей мемлекетаралық комиссиясын құру туралы келісім де бар.

    Бүгін Мәскеуде Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан Премьер-министрдің орынбасары — Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев аталған келісімге қол қойды.

    — Комиссияны құру ұшу сынақтарына дайындық пен оларды өткізу бойынша жұмыстарды үйлестіруге, сондай-ақ ғарыш саласындағы Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығының негізгі бағыттарының бірі болып саналатын «Бәйтерек» жобасын одан әрі іске асыруға мүмкіндік береді, — делінген хабарламада.

    Министрліктің мәліметіне сәйкес «Бәйтерек» жобасы 2004 жылы қол қойылған үкіметаралық келісімге сәйкес «Байқоңыр» ғарыш айлағында жүзеге асырылуда және ол Қазақстанның зымыран-ғарыш саласын дамытудың жаңа кезеңін қамтамасыз етіп, елдің технологиялық және өнеркәсіптік әлеуетін нығайтуға бағытталған.

    Бұдан бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөздер қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының мемлекетаралық қарым-қатынасын жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық деңгейіне дейін жеткізу жөніндегі декларацияға қол қойғанын жазған едік.

