Қазақстан мен Швейцария $1,6 млрд болатын бірлескен жобаларды іске асыруға ниетті
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектенов пен Швейцарияның вице-президенті Ги Пармелан сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселесін талқылады. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Үкімет үйі ғимаратында Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Швейцарияның вице-президенті Ги Пармеланмен кездесті.
Делегациялар Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен келіссөздер қорытындысы бойынша қол жеткізілген уағдаластықтар шеңберінде сауда-экономикалық қатынастарды дамыту мәселелерін талқыланды.
Инвестициялық байланыстарды кеңейтуге, өнеркәсіптегі, ауыл шаруашылығындағы, энергетикадағы, цифрлық, көлік-логистикалық, су салаларындағы және тағы да басқа өзара іс-қимылға назар аударылды.
Швейцария — Қазақстанның тұрақты экономикалық серіктесі және екіжақты сауда көлемі бойынша 15 жетекші елдің қатарына кіреді. Осы жылдың 9 айында бұл көрсеткіш шамамен $1,1 млрд-қа жетті. Былтыр өзара тауар айналымы 26,2%-ға ұлғайып, $1,7 млрд-тан асқан болатын. Қазақстандық өнім экспорты 30,6%-ға өсті.
Тараптар инвестициялық ынтымақтастықты дамытуға арналған перспективті бағыттарға да тоқталды. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында Швейцариядан Қазақстанға тартылған тікелей инвестиция көлемі 34,2%-ға ұлғайып, $568 млн болды.
Көлік-логистика саласында халықаралық маршруттарды, теңіз порттарын, логистикалық орталықтарды және экспорттық-логистикалық өндірістерді дамыту бойынша ынтымақтастық әлеуеті талқыланды. Сәтті мысал ретінде Stadler Kazakhstan жолаушылар вагондарын шығару жобасы келтірілді. Қазақстанның авиахабтарды дамыту бойынша жүргізіп жатқан жұмыстары шеңберінде авиация саласындағы перспективалар атап өтілді.
Негізгі бағыт болып өнеркәсіптік кооперация қала береді. Бірлескен жобалар пулы шамамен 3,3 мың жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін $1,6 млрд-тық бірқатар ірі жобаны қамтиды. Өнеркәсіп саласындағы технологиялар трансфері айтарлықтай әлеуетке ие.
IT-технологиялар саласында Қазақстанның цифрлық күн тәртібімен сәйкес келетін ортақ мүдделер белгіленді. Ынтымақтастықтың әлеуетті бағыттары медицинаға, өнеркәсіпке, «ақылды» қалалардың цифрлық инфрақұрылымына және тағы да басқа салаларға ЖИ-шешімдерді енгізу мәселесін қамтиды.
Ауыл шаруашылығы саласында ірімшік пен басқа да премиум-класты сүт тағамдарын өндіру үшін сүт өнімдерін қайта өңдеу саласында швейцариялық озық технологияларды пайдалана отырып, бірлескен кәсіпорындар құру перспективалары атап өтілді.
Сондай-ақ су ресурстарын басқару саласындағы әріптестік мәселелері талқыланды. Оларды ұтымды пайдалануға және озық инженерлік шешімдерді енгізуге баса назар аударылды.
Қаржы, әлеумет және энергетика салаларындағы, сондай-ақ ШОБ-ты қолдау бойынша өзара іс-қимылды кеңейтуге қатысты ұсыныстармен Economiesuisse сыртқы экономикалық байланыстар жөніндегі швейцариялық кәсіпорындар қауымдастығының президенті Кристоф Медер, SWISSMEM компаниясының бас директоры Штефан Брупбахер, швейцариялық экспорттық тәуекелдерді сақтандыру (SERV) директорлар кеңесінің төрағасы Барбара Хайо, Switzerland Global Enterprise бас директорының орынбасары Аня Фидлер, Stadler Rail AG директорлар кеңесінің төрағасы Петер Шпулер, Біріккен сауда палатасының (JCC) президенті Марсель Павличек, Швейцария Конфедерациясы Ұлттық кеңесінің мүшесі және Қазақстан-Швейцария парламенттік достық тобының мүшесі Роланд Рино Бюхель және Швейцария Конфедерациясы экономикасының мемлекеттік хатшылығының Еуропа және Орталық Азиямен екіжақты ынтымақтастық бөлімінің кеңесшісі Йохен Янсен сөз сөйледі.
Қазақстан тарапынан Премьер-министрдің орынбасары — жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев, көлік министрі Нұрлан Сауранбаев, өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев, сондай-ақ «Атамекен» ҰКП төралқа төрағасы Райымбек Баталов сөз сөйледі.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар ынтымақтастықты іс жүзінде кеңейтуге және екіжақты қатынастарды одан әрі тереңдетуге бейіл екендіктерін растады.
Айта кетелік Мемлекет басшысы Швейцария вице-президенті Ги Пармеланмен келіссөз жүргізген еді.