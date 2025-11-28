KZ
    17:37, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Швейцария вице-президенті Ги Пармеланмен келіссөз жүргізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланның Астанаға сапары екіжақты күн тәртібіне тың серпін беріп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашатынын жеткізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Швейцария вице-президенті Ги Пармеланмен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Қазақстан Швейцарияны Еуропадағы маңызды саяси және экономикалық серіктес, сондай-ақ 2005 жылдан бері елімізге 35,8 миллиард доллар құйған ірі инвесторлардың бірі ретінде қарастыратынын айтты. Президент елімізде шамамен 400 швейцариялық компания мен бірлескен кәсіпорын жұмыс істейтініне тоқталды.

    Мемлекет басшысы Швейцария вице-президенті Ги Пармеланмен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, Астана мен Берн арасындағы саяси диалог ашық әрі сындарлы сипатта жан-жақты дамып келеді.

    Мемлекет басшысы Швейцария вице-президенті Ги Пармеланмен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы экономикалық ынтымақтастықтың даму қарқынына назар аударды. Қазақстан мен Швейцария энергетика, тау-кен өнеркәсібі, өңдеу индустриясы, құрылыс, ауыл шаруашылығы, фармацевтика, қаржы және жаңа технология салаларында табысты ықпалдастық орнатқан.

    Мемлекет басшысы Швейцария вице-президенті Ги Пармеланмен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    Ги Пармелан Қасым-Жомарт Тоқаевқа қонақжайлық танытқаны үшін ризашылығын білдіріп, өзара байланыстың қарқынын жоғары бағалады.

    Мемлекет басшысы Швейцария вице-президенті Ги Пармеланмен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ Швейцарияның саяси диалогты нығайтуға, инвестициялық жобаларды кеңейтуге және экономиканың негізгі секторларында бірлескен бастамаларды ілгерілетуге ниетті екенін растады.

    Айта кетелік Қазақстан мен Швейцария арасындағы тауар айналымы 1,1 млрд доллар болды

    Швейцария Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
