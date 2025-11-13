Қазақстан мен Түрікменстан құқық қорғауда ынтымақтастықты нығайтып жатыр — Сенат
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Сенаттың жалпы отырысында «Қазақстан Үкіметі мен Түрікменстан арасындағы қылмыскерлікке қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Заңы мақұлданды.
Заңның мақсаты — қылмысқа қарсы күресте ынтымақтастықты дамыту және нығайту, екі мемлекет азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету.
Сенаттың Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мәліметіне қарағанда, құжатта қылмыскерлікке қарсы күрес саласындағы тиімді ынтымақтастық үшін құқықтық негіз құруға бағытталған ережелер бар.
Келісімде мыналарды:
— ұйымдасқан қылмыскерлікті;
— терроризм және экстремизм, оларды қаржыландыруды;
— есірткі, қару-жарақ, көші-қон және адам саудасына байланысты қылмыстарды;
— сыбайлас жемқорлық, экономикалық және киберқылмыстарды қоса алғанда қылмыстардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру жөніндегі бірлескен шаралар көзделген.
— Жедел және криминалистикалық ақпарат алмасуды, мамандардың өзара іс-қимылын және тәжірибе алмасу үшін олардың өзара бағытын, қылмыскерлікке қарсы күрес мәселелері бойынша құзыретті органдардың сұрау салуларын орындауды, сондай-ақ екі тараптың уәкілетті органдарының тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету мақсатында кадрларды оқыту мен олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыруды қамтитын ынтымақтастық нысандары айқындалды. Келісімде алынған ақпаратты жария етпеу, сұрау салуды орындаудан бас тартудың, дауларды реттеудің ықтимал негіздері, сондай-ақ Келісімді өзгерту және тоқтату тәртібі туралы ережелер белгіленген, — делінген Сенат комитетінің ақпаратында.
Келісімді ратификациялау екі елдің құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылының тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, өңірлік қауіпсіздікті және тұтастай алғанда екіжақты қатынастарды нығайтуға ықпал ететін болады. Қазақстан Болгария, Мажарстан, Италия, Қытай, Сауд Арабиясы, Түркия, Өзбекстан, Франция, БАӘ және басқаларды қоса алғанда, осындай келісімдерді жиырмадан астам елмен бекітті.
Еске салсақ, биыл күзде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметі арасындағы инвестицияларды өзара көтермелеу және қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.