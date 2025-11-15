KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:25, 15 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан нысана көздеуден әлем чемпионатында екінші қола медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Каирде (Мысыр) өтіп жатқан әлем чемпионатында екінші жүлдесін олжалады. Бұл туралы ҰОК хабарлады. 

    Қазақстан нысана көздеуден әлем чемпионатында екінші қола медалін жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    Бұл жолы медальді ерлер құрамасы еншіледі. Отандастарымыз 25 метрге тапаншамен ату бойынша командалық жарыста үшінші орын алды.

    Жүлдегерлер қатарында Никита Чирюкин, Кирилл Федькин және Артемий Кабаков бар.

    Бірінші орынды Оңтүстік Корея иеленсе, Қытай екінші орынға тұрақтады.

    Айта кетейік, бұған дейін әлем чемпионатында 50 метрге мылтықпен үш қалыптан ату бойынша командалық жарыста Александра Ле, Арина Малиновская және Елизавета Безрукова үшінші орын алған еді.

    Айта кетелік «Барыс» бүгін Ресейде «Локомотивпен» кездеседі

    Тегтер:
    Нысана көздеу Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар