    11:01, 15 Қараша 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» бүгін Ресейде «Локомотивпен» кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 15 қарашада Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын Ресейде «Локомотив» (Ярославль) командасына қарсы өткізеді. 

    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу Қазақстан уақытымен 19:00–де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Қазірге дейін командалар 32 мәрте шеберлік байқасты. Оның 10-ы елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Кейінгі бес кездесудің біреуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласынан басым түсті.

    Турнир кестесінде «Барыс» 21 ұпаймен 18-орынға жайғасса, «Локомотив» 38 ұпаймен 2-орында келеді.

    Қазақстандық клуб бұдан кейін бір ойынын сырт айдында өткізіп, 17 қарашада «Сочимен» кездеседі.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» елордада «Металлургке» есе жіберді.

    Хоккей Барыс ХК Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
