Қазақстан Орталық Азия елдері арасында халықаралық беделі ең жоғары ел деп танылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан жаһандық ұлттық бедел индексінде Орталық Азия елдері арасында көш бастады. CEOWORLD мәліметі бойынша Қазақстанның халықаралық беделі өте жоғары бағаланған.
Рейтингіде еліміз Орталық Азия елдері арасында ең жақсы нәтижеге қол жеткізіп, 69-орын алды. Оған 197 ел кіреді.
Рейтинг әдіснамасы 10 негізгі сала мен 50 жеке индикаторды талдауға негізделген. Оларға елдің экономикалық әлеуеті, басқару тиімділігі, ішкі және сыртқы саясаты, инвестициялық тартымдылығы, инновациялық және технологиялық дамуы және басқа да индикаторлар кіреді.
Қорытынды балл 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша деректерді бірыңғай индикаторға біріктіру арқылы есептелді, мұнда 100 — ең жоғары балл.
ТМД елдері арасында Қазақстан халықаралық беделі бойынша екінші орын алды. Елдің қорытынды ұпайы 66,62 балды құрады. ТМД рейтингісінде төменгі орында Беларусь (59,27 ұпаймен 89-орын), Армения (57,14 ұпаймен 93-орын), Әзербайжан (54,15 ұпаймен 101-орын), Өзбекстан (37,7 ұпаймен 134-орын), Қырғызстан (34,87 ұпаймен 145-орын) және Тәжікстан (27,92 ұпаймен 160-орын) тұр.
— Бұл бәсекеге қабілеттіліктің, ықпалдың және өркендеудің өлшенетін және стратегиялық факторы, — деп атап өтті CEOWORLD.
Зерттеу авторларының айтуынша, CEOWORLD 2026 жаһандық бедел индексі елдерді рейтингіге қойып қана қоймай, сонымен қатар халықаралық ықпал тұжырымдамасының қалай өзгеріп жатқанын көрсетеді. Қазіргі әлемде сенім, басқару сапасы, инновация және елдің сыртқы серіктестермен тұрақты қарым-қатынас орнату мүмкіндігі барған сайын маңызды болып келеді.
