    23:04, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Chevron корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасын қабылдады

    ВАШИНГТОН. KAZINFORM - Қазақстан Президенті Chevron корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасы Майкл Уиртті қабылдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Tokayev meets with Chevron CEO Michael Wirth
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Теңіз және Қарашығанақ кен орындарындағы мұнай мен газды игеру бойынша ауқымды жобаларды жүзеге асыруға Chevron корпорациясының қосқан үлесіне жоғары берді.

    токаев
    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ Қазақстан тарапының шикізатты өндіру, өңдеу және тасымалдау салаларындағы өзара тиімді ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екенін растады.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вашингтонға сапары Мемлекеттік хатшы Марк Рубиомен, Сауда министрі Говард Латникпен, сондай-ақ АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азиядағы арнайы өкілі Серджио Гормен кездесуден басталды.

    Сондай-ақ Қазақстан мен АҚШ аса маңызды минералдар туралы меморандумға қол қойды.

     

     

