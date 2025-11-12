KZ
    02:16, 12 Қараша 2025

    Қазақстан шекарасынан 200 шақырым қашықтықта жер сілкінді

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – 11 қарашада сағат шамамен 22:32-де Өзбекстан аумағында 4 балдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Сейсмикалық мониторинг орталығының дерегінше, эпицентрі Наманған облысының Қасансай ауданында болған зілзаланың тереңдігі 16 шақырым. Ондағы жер асты дүмпуінің күші 4 балға жетсе, ошақтан 20-30 шақырым қашықтықта екпіні 2-3 балл аралығында сезілді.

    р
    Фото: yuz.uz

    Әлеуметтік желілерде жарияланған бейнебақылау камераларының жазбаларынан жер сілкінісінің айтарлықтай күшті болғаны байқалады.

    Нақтылай кетсек, Өзбекстанның Наманған облысы Қазақстанның Шымкент қаласы мен Жамбыл облысынан 200-220 шақырым қашықтықта орналасқан.

    Еске салайық, биыл қазан айында Қырғызстанда болған жер сілкінісі Өзбекстанның 5 өңірінде сезілген еді.

    Сондай-ақ, 2026 жылы Өзбекстан жер сілкінісін жасанды интеллект арқылы болжауға кіріседі.

    Өзбекстан Төтенше оқиғалар, апаттар Жер сілкінісі
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
