KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстан соккадан ӘЧ-2026 ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасы Германияның Эссен қаласында өтіп жатқан соккадан 2026 жылғы әлем чемпионатының 1/8 финалында Венгрияны пенальти сериясында жеңіп, ширек финалға жолдама алды, деп хабарлайды Sports.kz.

    Казахстан обыграл Венгрию и вышел в четвертьфинал ЧМ-2026 по сокке
    Фото: Sports.kz

    Матчтың негізгі уақыты 1:1 есебімен тең аяқталды. Қазақстан құрамасының жалғыз голын Диас Үсенов соқты.

    Жеңімпаз пенальти сериясында анықталды. Қазақстандық футболшылар мүмкіндіктерін сәтті пайдаланып, 2:0 есебімен басым түсті.

    – Негізгі уақытта командалар жеңімпазды анықтай алмады. Пенальти сериясында Қазақстан құрамасы қарсыласынан мықты болып, келесі кезеңге жолдама алды, – делінген ақпаратта.

    Қазақстан құрамасы топтық кезеңде үш кездесудің барлығында ірі есеппен жеңіске жеткен. Алдымен Ирак құрамасын 13:1 есебімен ұтса, кейін Түркияны 8:1, Бельгияны 5:1 есебімен жеңді.

    Осы нәтижелердің арқасында Қазақстан топтық кезеңдегі турнирдің ең нәтижелі құрамаларының біріне айналды.

    Қазақстанның ширек финалдағы қарсыласы 1/8 финалдың қалған кездеселері аяқталғаннан кейін анықталады.

    Socca World Cup 2026 турнирі Германияның Эссен қаласында 28 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында өтіп жатыр. Әлем чемпионатына 48 құрама қатысуда.

    Айта кетейік, қазақстандық жағажай волейболшылары Азия чемпионатының ширек финалына шыға алмады.

    Әлем чемпионаты Венгрия Спорт
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар