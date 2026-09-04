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    Қазақстандық жағажай волейболшылары Азия чемпионатының ширек финалына шыға алмады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Шанло қаласында жағажай волейболынан Азия чемпионаты өтіп жатыр.

    Қазақстандық жағажай волейболшылары Азия чемпионатының ширек финалына шыға алмады
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстандық спортшылар 1/8 финалдық кезеңде өнер көрсетті. Ерлер арасындағы жарыста бұл кезеңге Қазақстанның екі жұбы шықты.

    Дмитрий Яковлев пен Абдулмажид Мохаммад Австралия өкілдері Томас Ходжес пен Бен Худқа қарсы ойнады. Қазақстандықтар 0:2 (10:21, 11:21) есебімен жеңілді.

    Сергей Богату мен Кирилл Гурин Катардың Шериф Юнус/Ахмед Тиджан жұбымен кездесті. Қазақстандық дуэт те келесі кезеңге өте алмады — 0:2 (12:21, 13:21).

    Әйелдер арасындағы турнирде Лаура Қабылбекова мен Мерей Қожахмет 1/8 финалда Қытай өкілдері Янь Сюй мен Ся Синьиға қарсы ойнады. Кездесу қытайлық жұптың 2:0 (21:13, 21:9) есебімен жеңісімен аяқталды.

    Осылайша, Қазақстанның үш жұбы да Азия чемпионатының ширек финалына шыға алмады.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан таеквондодан халықаралық Гран-при кезеңінде бақ сынайтынын жазғанбыз.

    Волейбол Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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