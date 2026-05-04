KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстан спортшылары 4–10 мамырда қандай жарыстарда бақ сынайды

    АСТАНА. KAZINFORM — 4-10 мамыр күндері өтетін спорт жарыстарының кестесі жарияланды, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі.

    Түркістанда садақ атудан Қазақстан кубогының кезеңі басталды
    Фото: ҰОК

    5-10 мамыр — садақ атудан Әлем кубогінің 2-кезеңі

    Қазақстан құрамасынан 8 спортшы қатысады.
    Өтетін орны: Шанхай қаласы (Қытай)

    8-10 мамыр — дзюдодан Qazaqstan Barysy Grand Slam әлемдік жарысы

    Ел намысын 53 спортшы қорғайды.
    Өтетін орны: Астана қаласы

    8-10 мамыр — байдарка және каноэде ескек есуден Әлем кубогі

    Жарыста 12 спортшымыз бақ сынайды.
    Өтетін орны: Сегед қаласы (Мажарстан)

    8-10 мамыр — семсерлесуден (шпага, ерлер мен әйелдер) «Гран-при» турнирі

    Ел намысын 8 спортшы қорғайды.
    Өтетін орны: Медельин қаласы (Колумбия)

    8-10 мамыр — спорттық құзға өрмелеуден (жылдамдық, күрделі) халықаралық турнир

    Қазақстан құрамасынан 2 спортшы қатысады.
    Өтетін орны: Сучжоу қаласы (Қытай)

    8 мамыр — жеңіл атлетикадан халықаралық жарыс

    Жарыста 2 отандасымыз бақ сынайды.
    Өтетін орны: Подебрады қаласы (Чехия)

    Жарыс Спорт турнир ҚР Туризм және спорт министрлігі
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар