KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:23, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші жүлдесіне қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – Таеквондодан Муджу қаласында (Оңтүстік Корея) өтіп жатқан Гран-при кезеңінде Қазақстан құрамасы екінші медалін жеңіп алды. 

    Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші жүлдесіне қол жеткізді
    Фото: ҰОК

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, аталған спорттық бәсекеде Дамир Шуленов 68 келіге дейінгі салмақта ел намысын абыроймен қорғады. Отандасымыз қола жүлде үшін өткен бәсекеде Испания спортшысы Адриан Листені жеңді.

    Айта кетейік, бұған дейін осы турнирде Нодира Ахмедова (49 келіге дейін) қола медаль иеленген еді. 

    Бұған дейін Оңтүстік Кореядағы таэквондодан Гран-при кезеңінде Қазақстан құрамасынан кімдер сынға түсетінін жазған едік. 

    Тегтер:
    Таэквондо Спорт медаль Оңтүстік Корея
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар