18:23, 29 Тамыз 2025 | GMT +5
Қазақстан таеквондодан Гран-при кезеңінде екінші жүлдесіне қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Таеквондодан Муджу қаласында (Оңтүстік Корея) өтіп жатқан Гран-при кезеңінде Қазақстан құрамасы екінші медалін жеңіп алды.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, аталған спорттық бәсекеде Дамир Шуленов 68 келіге дейінгі салмақта ел намысын абыроймен қорғады. Отандасымыз қола жүлде үшін өткен бәсекеде Испания спортшысы Адриан Листені жеңді.
Айта кетейік, бұған дейін осы турнирде Нодира Ахмедова (49 келіге дейін) қола медаль иеленген еді.
Бұған дейін Оңтүстік Кореядағы таэквондодан Гран-при кезеңінде Қазақстан құрамасынан кімдер сынға түсетінін жазған едік.