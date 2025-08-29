Оңтүстік Кореядағы таэквондодан Гран-при кезеңінде ел құрамасынан кімдер сынға түседі
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Кореяның Муджу қаласында таэквондодан (WT) Гран-при кезеңінің екінші жарыс күні, 29 тамызда қазақстандық 3 спортшы сайысқа түседі.
Бұл күні әйелдер арасында 67, ерлер 68 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жекпе-жектер өтеді. Ел намысын Назым Махмудова, Дамир Шүленов және Нұрбек Газез қорғайды.
Жарыс Астана уақытымен таңғы 5:00–де басталады. Қола жүлде үшін жекпе-жектер мен финалдық кездесулер 13:00–ге жоспарланған.
Айта кетсек, ел құрамасынан Нодира Ахмедова (49 келі) 3-орын үшін үшін кездесуде Чыонг Тхи Ким Туді 2:0 есебімен жеңді. Осылайша қола жүлдегер атанды.
Оған дейін Нодира жартылай финалда отандасымыз кореялық Ие Джи Лиге 0:2 есебімен есе жіберді. Ал ширек финалда ол АҚШ спортшысы Мата Маядан 2:1 есебімен басым түскен еді.
Халықаралық бәсекеде ширек финалда Батырхан Төлеуғали (80 келі), Абдурохман Марипов (80 келі) пен Нұрай Бауыржанова (49 келі) жарысты ерте аяқтады.