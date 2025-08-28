Қазақстандық спортшы таеквондодан Гран-при кезеңінің қола жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық Нодира Ахмедова (49 келі) Оңтүстік Кореяның Муджу қаласында таеквондодан (WT) Гран-при кезеңінде қола медаль алды.
Қола жүлде үшін кездесуде отандасымыз вьетнамдық Чыонг Тхи Ким Туді 2:0 есебімен жеңді. Оған дейін Нодира жартылай финалда отандасымыз кореялық Ие Джи Лиге 0:2 есебімен есе жіберді. Ал ширек финалда ол АҚШ спортшысы Мата Маядан 2:1 есебімен басым түскен еді.
Халықаралық бәсекеде ширек финалда Батырхан Төлеуғали (80 келі), Абдурохман Марипов (80 келі) пен Нұрай Бауыржанова (49 келі) жарысты ерте аяқтады.
Жарысқа еліміздің атынан ерлер құрамасында Батырхан мен Абдурохманнан басқа Тілеулес Тамерлан (58 келі), Өтеген Асқар (58 келі), Исламов Жавохирхон (58 келі), Шуленов Дамир (68 келі), Газез Нұрбек (68 келі), Орынбасар Ерасыл (80 келі), Қаблан Бейбарыс (80 келіден жоғары), Хасенов Бауыржан (80 келіден жоғары) барды.
Ал әйелдер құрамасында Нодира мен Нұрайдан өзге Севостянова Мария (57 келі), Аймұқашева Камила (57 келі), Хусайнова Нұрай (67 келі) және Махмутова Назым (67 келіден жоғары) ел намысын қорғайды.