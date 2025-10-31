Қазақстан тарихына арналған жаңа жеті томдық қашан дайын болады
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан тарихының жаңа жеті томдығын даярлау аясында ғылыми қызу пікірталас жүріп жатыр. Бұл туралы ҚР Ұлттық музейі директоры Берік Әбдіғалиұлы мәлім етті.
- Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен Қазақстан тарихына арналған жаңа жеті томдық жазылып жатыр. Осының аясында көптеген мәселе туындады. Біріншіден, Алтын Орда мен Қазақ хандығы кезеңін зерделейтін мамандар жетіспеді. Әсіресе, Алтын Орданы Ресей мен өзге де шетелдік ғалымдар жақсы зерттеп жүрді. Бірақ, өткен ғасырдың 40-шы жылдары бұл тақырыпқа тыйым салынғаннан бері елімізде өзіміздің мамандар тапшы болды. Осы проблеманы шешу үшін Ұлық Ұлыс, Жошы Ұлысы, Алтын Орда тақырыбы кезінде зерттелмегеннен, қазақтың бірегейлігіне нұқсан келді. Бұл тұрғыда Қазақ хандығы Алтын Орданың мұрагері ретінде қарастырылмады. Сондықтан этоносаяси тарих тұрғысында «қазақтар қайдан шықты» деген сұрақ көбейіп кетті. «Алтын Орда кезеңі, Шыңғыс ханның кезеңі біздің тарихымыз емес деген» ұғым қазақтың бірегейлігінің қалыптасуына кері әсерін тигізді, - деді Б. Әбдіғалиұлы елордадағы «Қазақ хандығы: Этносаяси тарихы және сыртқы саясаты» атты ғылыми конференцияда.
Оның айтуынша, Алтын Орда тарихы жөнінде ІІІ томды даярлау кезінде отандық мамандардың жетіспеуі байқалды.
- Осы проблеманы шешу үшін кезінде Жошы Ұлысын зерделеу ғылыми институты арнайы ашылды. Қазір ауқымды жұмыс атқарылып жатыр, жаңа буын өсіп келеді. Екіншіден, жеті томдық аясында қазақ хандығының тарихына қатысты зерттеу жасай алатын мамандар баршылық. Атап айтқанда, бұрындары жазылған еңбекте көптеген жаңа деректер ескерілмеген. Қазір енді осының бәрін қамту үшін қызу пікірталас жүріп жатыр. Ғылым мен технологияның дамуының, сондай-ақ жаңа деректердің шығуының арқасында Қазақ хандығының тарихын халықаралық деңгейде таныту мүмкін болып отыр. Биыл жеті томдық аяқталуы керек, келер жылы Тәуелсіздіктің 35 жылдығы аясында толық басылып шығады. Қазір төртінші томды талқылап жатырмыз, яғни Қазақ хандығының тарихы бойынша қызу пікірталасты байқадық, - деді Берік Әбдіғалиұлы.
Айта кетейік, осыған дейін Қазақстан тарихына арналған жаңа жеті томдықта не қамтылатынын жазған едік.
Бұған дейін хабарланғандай, биыл қазан айының басында Алматыда Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалығымен «Қазақстан тарихы: ежелгі дәуірден бүгінге дейін» атты жеті томдық академиялық басылымды әзірлеуге қатысты редакция алқасының кезекті отырысы өтті.
Осы орайда редакция алқасы жалпы дауыс беру арқылы баспаға дайындау үшін басылымның үшінші томының қолжазбасын бекіту туралы шешім қабылдады.