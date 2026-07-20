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    Қазақстан темір жолы компаниясының басқарма төрағасы тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен Елжас Отыншиев «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы болып тағайындалды.

    «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы
    Фото: Самұрық-Қазына

    Бұл туралы «Самұрық-Қазына» қоры хабарлады.

    Елжас Отыншиев Мәскеу физика-техникалық институтының «Жалпы және қолданбалы физика» мамандығы бойынша бакалавриат және магистратура бағдарламаларын тәмамдаған.

    Еңбек жолын 2007 жылы Ernst & Young компаниясының Мәскеу қаласындағы кеңсесінде бизнесті бағалау және мәмілелерді сүйемелдеу департаментінің консультанты ретінде бастаған.

    2009–2019 жылдары «Самұрық-Қазына» АҚ мен оның еншілес компанияларында жұмыс істеді.

    2021–2023 жылдары KIDF ұйымында басшылық қызметтер атқарып, инвестициялық портфельді басқару бағытына жетекшілік етті.

    2023 жылы сәуірден бастап осы уақытқа дейін «Самұрық-Қазына» АҚ Стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры — Басқарма мүшесі қызметін атқарды. Бұл лауазымда қордың мұнай-газ, теміржол, тау-кен және басқа да салалардағы портфельдік компанияларын басқаруға жауапты болды.

    2024 жылғы ақпаннан бастап «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

    2023 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасы — «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған.

    Еске салайық, бұған дейін Бауыржан Орынбасаров «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ басқарма төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалғанын хабалағанбыз.

     

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    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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